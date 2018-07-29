دولي

قتلى وسبعة مصابين بنيران مسلحين بأورليانز الأمريكية

قتلى وسبعة مصابين بنيران مسلحين بأورليانز الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
 قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة على الأقل في إطلاق نار وقع في مدينة نيو أورليانز الأمريكية في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وقالت الشرطة إن مسلحيْن أطلقا النار عشوائيا على حشد نحو الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي على بعد ثلاثة أميال تقريبا من الحي الفرنسي الشهير في المدينة.

وقتل ثلاثة في موقع الجريمة ونقل سبعة إلى المستشفيات المحلية ولم تتضح بعد حالتهم.

وقالت لاتويا كانتريل رئيسة بلدية المدينة على صفحتها الرسمية على "تويتر": "لا مكان لمثل هذا النوع من العنف في نيو أورليانز... أتحدث نيابة عن كل فرد في مدينتنا عندما أقول إننا نشعر بالاشمئزاز والغضب وإننا اكتفينا".

ولم تتوفر بعد معلومات إضافية من الشرطة بشأن هوية المسلحين أو تفاصيل الواقعة.

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