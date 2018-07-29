شاهد: الرئيس عباس يستقبل عهد التميمي في مقر الرئاسة

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم، الأحد، الفتاة المحررة عهد التميمي، ووالدتها ناريمان، وعدداً من أفراد عائلة التميمي، في مقر الرئاسة برام الله.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أفرجت اليوم، عن عهد ووالدتها، عند حاجز قرية النبي صالح، بعد أن اعتقلتهما لسبعة أشهر، بزعم الاعتداء على جنود الاحتلال.وتعقد عهد عصر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن فترة اعتقالها في سجون الاحتلال.