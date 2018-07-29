جوال تختتم فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج (code For Palestine)









وأشارت حمد إلى أنه تم تخريج الدفعة الثانية من الطلبة بعد التحاقهم في البرنامج لمدة ثلاث سنوات، حيث أقيم حفل لتخريج 29 طالب وطالبة وذلك مع اختتام فعاليات المخيم الصيفي في رام الله وغزة، وعرض مشاريعهم التي عملوا عليها خلال فترة انعقاد البرنامج، منوهة إلى عدد الطلاب الجدد والمنتسبين الى البرنامج والذي بلغ عددهم 50 طالباً وطالبة في كل من الضفة وغزة.

وقد بلغ العدد الكلي للطلاب المنتسبين إلى البرنامج منذ اطلاقه 120 طالباً وطالبة، وأكدت على استمرار دعم البرامج والفعاليات التكنولوجية على مستوى فلسطين، مثل فعالية (الهاكاثون) الخاصة بتطوير تطبيقات الهاتف الجوال، وتنظيم برامج (ساعة من البرمجة) و(Code for Palestine)، و(صيفك كود) المتخصصة في تعليم البرمجة لطلبة المدارس في مراحل مختلفة وغيرها من البرامج المتخصصة.

ويشمل البرنامج عقد لقاءات اسبوعية تشمل المحاضرات والورش التدريبية والعملية على ايدي اكفأ الخبراء والمحاضرين المحليين والدوليين في البرمجة وريادة الأعمال والتفكير التحليلي، بإشراف متخصصين ذوي خبرة عالية وبالتعاون مع واحدة من أفضل الجامعات الامريكية وهي جامعة ستانفورد، كذلك تم في هذا العام التعاون مع مؤسسات محلية لتطوير مهارات الطلبة المتعلقة باللغة الانجليزية ومهارات تقنية أخرى.وأشارت حمد إلى أنه تم تخريج الدفعة الثانية من الطلبة بعد التحاقهم في البرنامج لمدة ثلاث سنوات، حيث أقيم حفل لتخريج 29 طالب وطالبة وذلك مع اختتام فعاليات المخيم الصيفي في رام الله وغزة، وعرض مشاريعهم التي عملوا عليها خلال فترة انعقاد البرنامج، منوهة إلى عدد الطلاب الجدد والمنتسبين الى البرنامج والذي بلغ عددهم 50 طالباً وطالبة في كل من الضفة وغزة.

وقد تخرج من البرنامج في العام 2017 الدفعة الأولى من البرنامج والبالغة 22 طالب وطالبة من الضفة الغربية وقطاع غزة، حصلوا على معدلات عالية في شهادة الثانوية العامة، حيث تم قبول 6 منهم في جامعات عالمية مثل جامعة Stanford وجامعة MIT والبقية في الجامعات الفلسطينية مع العلم ان 90% من الطلاب توجهوا لإكمال دراستهم في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذي يعد النتيجة الاهم التي نهدف لتحقيقها في البرنامج.وأكد ملحم على أهمية دعم برامج تطويرالتعليم التكنولوجي في فلسطين، من أجل تشجيع ريادة الأعمال من خلال تدريس المهارات اللازمة لتطوير مهارات التفكيروالابداع في مجال البرمجة، مما سيفتح افاقاً جديدة وفرص واعدة للعمل مستقبلاً، مشيراً إلى أن وتيرة التطور التكنولوجي تزداد بشكل سريع في العالم، حيث تحولت معظم الخدمات المقدمة للجمهور عبارة عن برامج متوفرة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية في مختلف انحاء العالم، مما وفر المزيد من الفرص للريادين إلى ابتكار وخلق افكار ذكية لتطبيقها وطرحها في المتاجر الإلكترونية.وقالت سماح أبو عون حمد، مدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية، الجهة المنفذة للمشروع، "نقوم بالتواصل مع الطلاب من خلال لقاءات دورية على مدار العام، لتدريب الطلاب على لغة البرمجة وتطوير مهاراتهم، بالاضافة الى المخيم الصيفي والذي يقام لمدة أسبوعين كل سنة، ولمدة ثلاث سنوات وحتى مرحلة الثانوية العامة.