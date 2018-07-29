القواسمي: تصعيد المقاومة الشعبية طريقنا نحو الحرية والاستقلال والتميمي رمز من رموزها

مناطق التماس، طريقنا نحو الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي دولة فلسطيني، وعلى رأسها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.



وقال القواسمي: إننا اليوم نستقبل البطلة عهد التميمي، التي نعتبرها أيقونة من أيقونات فلسطين، التي تدلل على إرادة شعبنا العظيم، والتي خرجت من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وهي طفلة لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها، وأصبحت رمزاً من رموز المقاومة الشعبية الفلسطينية، ولتؤكد بأول كلماتها استمرار المقاومة الشعبية، حتى دحر الاحتلال، ولنؤكد جميعاً أننا شعب مستمر في مقاومته وصموده وثباته، وأن قضبان المعتقلات لا تزيدنا إلا إصراراً على استمرار المقاومة ونزع حقوقنا الثابتة، التي لا تقبل المساومة والمتمثلة بالحرية والاستقلال والدولة.



وشدد القواسمي، على أن (الخان الأحمر) كفر قدوم، والنبي صالح، وغيرهم من مواقع النضال الشعبي، نماذج يحتذى بها، ويجب العمل على توسيع مناطق المقاومة الشعبيه السلمية؛ لتشمل كافة الأراضي والمدن والقرى الفلسطينية، كما يجب العمل على تطوير أدوات المقاومة الشعبية؛ لتشمل كافة مناحي الحياة الميدانية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مؤكد على أن المقاومة الشعبية واجب ومهمة وطنية على كل فلسطيني على قدر ما يستطيع إليها سبيلا.



رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في تصريح صحفي، أن استمرار المقاومة الشعبية السلمية، وتصعيدها وتوسيع رقعتها، والمشاركة فيها؛ لتشمل كافة الشرائح ومعظم