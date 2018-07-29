الأشغال العامة وشركة White line ينظمان ورشة حول أثاث وسلامة الطريق

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم، ورشة عمل حول أثاث الطريق والسلامة العامة على الطرق من خلال شركة (white line) لأعمال أثاث الطريق، وذلك في مقر الوزارة برام الله، بتنظيم من الإدارة العامة للإشراف والمتابعة الفنية ودائرة التدريب والتطوير في الوزارة.ورحب وكيل الوزارة، م. فايق الديك بالحضور وبشركة (white line)، مؤكداً على أهمية قطاع الطرق وأهمية النهوض به بشكل عام من قبل الوزارة بحكم مسؤوليتها المباشرة عن هذا القطاع، مضيفاً، أن العمل بهذا القطاع يبقى مستمراً طالما وجد الإنسان، والعمل بهذا القطاع من خلال تطويره والصيانة المستمره له، والصيانة لا تتم إلا من خلال أثاث الطريق، الذي له دور كبير جداً بالحفاظ على السلامة، وتقليل الخسائر المادية والبشرية التي تنتج عن مختلف الحوادث على الطريق.في السياق ذاته، رحبت شركة (وايت لاين) بالوزارة شاكرة لهم على الاستضافة، وتم عرض فيديو من الشركة، يتحدث عن الشركة وخدماتها وإنجازاتها، وعن مشاريع الطرق التي نفذتها بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.يذكر، أن الورشة، احتوت على جناح عرض لمنتجات الشركة من أثاث الطريق (شواخص، عيون قطط، إشارات مرور، وإشارات تحذيرية وغيرها).