الاقتصاد الوطني تُطالب التجار بالالتزام بإشهار أسعار السلع

طالبت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني التجار، بضرورة الالتزام بإشهار الأسعار، وذلك في ضوء الإحصاءات المتوفرة، والتي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد التجار غير الملتزمين بإشهار الأسعار والمحالين للقضاء.





وقال رئيس قسم حماية المستهلك في مديرية رام الله، محمد الطروة أنه تم خلال الشهر الماضي إحالة 12 تاجراً في محافظة رام الله، إلى النيابة العامة، كان من بينهم 8 تجار غير ملتزمين بإشهار الأسعار.





وتؤكد الوزارة، أنها ستكثف من جولاتها التفتيشية على أسواق المحافظات الشمالية، بهدف التأكد من مدى التزام التجار، حيث سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، وإحالتهم إلى نيابة الجرائم الاقتصادية.

رام الله - دنيا الوطن