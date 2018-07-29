الكسواني: 58 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى على أربع مجموعات

خاص دنيا الوطن

أكد الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، أن هناك 58 مستوطناً، مقسمين على أربع مجموعات، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك عند الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، بحماية من الشرطة الخاصة الإسرائيلية.

وفي السياق، أكد الكسواني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حراس المسجد الأقصى، لم يبلغوا بوجود أي عضو في الكنيست، أو وزير إسرائيلي بين المقتحمين، معتبراً أن اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، هي لاستفزاز مشاعر المسلمين، ولأن يقوموا بفرض واقع على المسجد الأقصى.

ونفى مدير المسجد الأقصى، وقوع اشتباكات بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين خلال عملية الاقتحام.