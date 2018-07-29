بيراوي: سفن كسر الحصار على بعد 60 ميلاً بحرياً من غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن سفن كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة، وصلت على بعد 60 ميلاً بحرياً من شواطئ غزة.وقال بيراوي في بيان صدر عنه اليوم الأحد 29-7-2018: إن "خفر السواحل المصري، سار خلال الليل خلف سفينة عودة لمسافة معينة، قبل أن يتركها، فيما يبدو إجراءً أمنياً طبيعياً".وذكر بيرواي، أن السفن والمتضامنين على متنها، يأملون أن تتكلل مساعيهم بالنجاح والوصول لشواطئ غزة.ويوجد على السفن 36 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من حوالي 15 دولة، بما في ذلك الفريق الإعلامي، ومنهم مراسلي قناتي (الجزيرة) و(برس تي في).وكان بيراوي، دعا وزير الخارجية البريطاني "جيرمي هانت" للتدخل لحماية السفن من الاعتداء الإسرائيلي، وذلك في رسالة وجهها بيراوي للوزير البريطاني.وأكد بيراوي، أن اثنين من المشاركين على متن سفينة العودة، هما من الرعايا البريطانيين، وهما الصحفي ريتشارد سودان، مراسل قناة (برس تي في) اللندنية، وكذلك الدكتورة ومستشارة طب العظام الشهيرة "سوي آنغ".