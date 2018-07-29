ميلانيا ردًا على ترامب: من حقي مشاهدة (CNN)

رام الله - دنيا الوطنأكدت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، على صدمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدما فوجئ في إحدى المرات بأن زوجته تشاهد قناة (سي. إن. إن) التى يهاجمها ترامب بشكل مستمر.وقالت غريشام: إنه من حق "السيدة الأولى" مشاهدة أي قناة ترغب فيها، مضيفًة خلال توجيهها حديثًا للصحفيين: بالمناسبة، يبدو من السخيف، أن تهتموا بشأن القناة التي تشاهدها ميلانيا ترامب على التلفزيون"، وفق ما نقل موقع (خبرني).وجاء رد غريشام، تعقيباً على تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، حول أن ترامب وجد ميلانيا تشاهد قناة (CNN) التي يسميها "قناة الأخبار الزائفة"، فما كان منه إلا أن صب غضبه الشديد على طاقمه لعدم اتباعهم القاعدة التي تنص على أن حاشية البيت الأبيض، عليهم أن يبدؤوا كل رحلة بفتح قناة (فوكس نيوز)، وهي شبكته التلفزيونية المفضلة.