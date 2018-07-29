عاجل

  • رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار: البحرية الاسرائيلي تتواصل مع سفينة عودة وتحذرها من التقدم

  • سفينة العودة المتجهة الى غزة تتلقى اول اتصال من البحرية الاسرائيلي تستفسر عن وجهتها

شؤون فلسطينية

الوطنية موبايل تحقق أرباحًا صافية بالربع الثاني لعام 2018 بقيمة 2.2 مليون

الوطنية موبايل تحقق أرباحًا صافية بالربع الثاني لعام 2018 بقيمة 2.2 مليون
رام الله - دنيا الوطن
حققت شركة الوطنية موبايل، إحدى شركات مجموعة (Ooredoo) العالمية- أرباحًا صافية خلال الربع الثاني من العام 2018 بقيمة 2.2 مليون دولار، كما وبلغت أرباحها التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات 7.3 (EBITDA) مليون دولار خلال نفس الفترة، بنسبة زيادة 19.2% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. ووصلت قيمة الإيرادات لهذا العام 50 مليون دولار بزيادة مقدارها 21% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يُعد نقطة تحول استراتيجي للشركة باتجاه الربحية المستدامة. 

وقد انعكست هذه النتائج في إفصاح شركة الوطنية موبايل عن نتائج أدائها المالي، وبياناتها المالية للنصف الأول لعام 2018 بحسب المهلة القانونية للإفصاح المالي والمتبعة وفقاً للأنظمة والقوانين في فلسطين.

تحول استراتيجي وربحية مستدامة

وتعقيبًا على النتائج التي حققتها الوطنية موبايل في الربع الثاني صرح الرئيس التنفيذي الدكتور ضرغام مرعي: "إن هذه النتائج المالية المبشرة بالخير لمستقبل الوطنية موبايل تعكس العمل الدؤوب الذي تقوم عليه الشركة لتحقيق الربحية المستدامة من خلال الأداء التجاري المميز النابع من عروضها وحملاتها التنافسية التي تلبي تطلعات المشتركين".

وأضاف د. مرعي: "هذه النتائج تأتي بعد نجاح الوطنية موبايل بإطلاق خدماتها التجارية في قطاع غزة بعد أعوام من المنع، بالإضافة لنجاحها بإطلاق حملاتها وعروضها المميزة الخاصة بخدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية.

وأكد د. مرعي أنه ما كان للوطنية أن تصل هذه المرحلة وتحقق هذه النجاحات لولا عملية التحول الاستراتيجية بعدة محاور بذلنا فيها قصار جهدنا، لنتغلب من خلالها على كافة التحديات التي كانت تواجه الشركة بدءاً من تطبيق سياسة ترشيد المصاريف وتمكين الكادر الوظيفي وتطويره والاستثمار في جوانب تسويقية غير تقليدية مما مكننا من الوصول إلى فئات جديدة من المشتركين ورفع من شأن الاداء التجاري في السوق.

نمو في قاعدة المشتركين بنسبة 58% وزيادة في الإيرادات بنسبة 21%

وقد شهدت قاعدة مشتركي الوطنية موبايل نموًا بنسبة 58% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، لتصل إلى أكثر من مليون ومائتين وخمسة وأربعين ألف مشترك. 

وعلى هذا الصعيد عقب د. مرعي قائلاً: "إن الوطنية موبايل تفخر بزيادة قاعدة مشتركيها خلال هذا العام، الأمر الذي نعتبره ثقة كبيرة نشكر مشتركينا عليها، ونعدهم أن نبقى على ذات الدرب بتقديم أفضل الحملات والعروض التي تلبي حاجاتهم وبأعلى تنافسية". 

ويعد هذا النمو في عدد المشتركين من أهم أسباب الزيادة في إيرادات الشركة التي وصلت الى 21% مقارنة مع الربع الثاني من العام السابق، إذ أنه يعزز المكانة السوقية للوطنية موبايل وهو ترجمة فعلية للنجاحات التي حققتها الشركة في دخول السوق الغزي وإطلاق الجيل الثالث في الضفة الغربية. 

ركائز النجاح، قوة الشبكة والتنافسية ووضع المشترك أولاً

وقال الدكتور مرعي: "هذه النتائج ترتكز على ثلاثة قواعد أساسية متينة، تمثلت أولاً بجودة الشبكة في الضفة وغزة وثانياً بالاسعار التنافسية الأفضل وثالثاً بخدمة الزبائن المميزة التي وضعت المشترك أولاً". 

وأكد د. مرعي أن قوة الشبكة تجسدت بما قدمته من تكنولوجيا متقدمة في غزة من حيث نقاء الصوت والتغطية وسرعة نقل البيانات منذ اليوم الاول لانطلاقنا وأما في الضفة فقد تمثلت قوة الشبكة جلياً في انطلاقة خدمات الجيل الثالث حيث أضحت الوطنية موبايل الخيار الأول للمشترك الباحث عن انترنت أسرع وبتغطية تامة في كل المناطق بتقنية 3.75 التي تعتبر أفضل تقنيات الجيل الثالث، والتي تضاهي الجيل الرابع التي تقدمها شركات الاحتلال الإسرائيلي إضافة انها توفر التغطية المثلى لينعم مشتركيها باتصال دائم وجودة عالية للصوت، وأما على صعيد التنافسية فقد استطاعت الوطنية التكيف مع احتياجات السوق وطرح أفضل العروض والحملات المميزة بأقل الأسعار وبشهادة الجميع.


أما الركيزة الثالثة فكانت النقلة النوعية لخدمات الزبائن والتي عملت الشركة على تطويرها بشكل كبير تحت عنوان المشترك أولًا، ليحظى مشترك الوطنية موبايل بأفضل خدمات الدعم وبأقصى سرعة ممكنة من خلال مجموعة من التحديثات التي أجرتها الشركة على أنظمتها بالاضافة لعملية الأتمتة التي نفذتها الشركة على الكثير من الاجراءات التي تترجم مفهوم تقديم الخدمة بفائق السرعة. 

زيادة في رأس المال 

 وجدير بالذكر، أن الوطنية موبايل اختتمت مؤخرًا عملية اكتتاب الأسهم الفرعية والتي أدت لزيادة رأس مال الشركة لتبقى الوطنية موبايل أكبر شركة مدرجة في بورصة فلسطين من حيث رأس المال المدفوع، والذي تبلغ قيمته حاليًا 293 مليون دولار أمريكي، وذلك تأكيدًا على المتانة المالية للشركة ومستثمريها الأساسيين، صندوق الإستثمار الفلسطيني ومجموعة (Ooredoo) العالمية.

أخبار ذات صلة

شاهد: الرئيس عباس يستقبل عهد التميمي في مقر الرئاسة

شاهد: الرئيس عباس يستقبل عهد التميمي في مقر الرئاسة

جوال تختتم فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج (code For Palestine)

جوال تختتم فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج (code For Palestine)

القواسمي: تصعيد المقاومة الشعبية طريقنا نحو الحرية والاستقلال والتميمي رمز من رموزها

القواسمي: تصعيد المقاومة الشعبية طريقنا نحو الحرية والاستقلال والتميمي رمز من رموزها

الأشغال العامة وشركة White line ينظمان ورشة حول أثاث وسلامة الطريق

الأشغال العامة وشركة White line ينظمان ورشة حول أثاث وسلامة الطريق

التربية تعلن نتائج مسابقة الطالب المبرمج

التربية تعلن نتائج مسابقة الطالب المبرمج

الإعلام: عهد وناريمان التميمي.. انتصار الإرادة على السّجان

الإعلام: عهد وناريمان التميمي.. انتصار الإرادة على السّجان

أحدهما شعر بـ&#34;اللعنة&#34; والآخر استشعر مكانه.. حمود والنجار يجتمعان بصديقهما أحمد أبوحسين

أحدهما شعر بـ"اللعنة" والآخر استشعر مكانه.. حمود والنجار يجتمعان بصديقهما أحمد أبوحسين

الاقتصاد الوطني تُطالب التجار بالالتزام بإشهار أسعار السلع

الاقتصاد الوطني تُطالب التجار بالالتزام بإشهار أسعار السلع

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

جوال تختتم فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج (code For Palestine)

جوال تختتم فعاليات المخيم التدريبي الخاص ببرنامج (code For Palestine)

القواسمي: تصعيد المقاومة الشعبية طريقنا نحو الحرية والاستقلال والتميمي رمز من رموزها

القواسمي: تصعيد المقاومة الشعبية طريقنا نحو الحرية والاستقلال والتميمي رمز من رموزها

الأشغال العامة وشركة White line ينظمان ورشة حول أثاث وسلامة الطريق

الأشغال العامة وشركة White line ينظمان ورشة حول أثاث وسلامة الطريق

التربية تعلن نتائج مسابقة الطالب المبرمج

التربية تعلن نتائج مسابقة الطالب المبرمج

الإعلام: عهد وناريمان التميمي.. انتصار الإرادة على السّجان

الإعلام: عهد وناريمان التميمي.. انتصار الإرادة على السّجان

الاقتصاد الوطني تُطالب التجار بالالتزام بإشهار أسعار السلع

الاقتصاد الوطني تُطالب التجار بالالتزام بإشهار أسعار السلع

الكسواني: 58 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى على أربع مجموعات

الكسواني: 58 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى على أربع مجموعات

بيراوي: سفن كسر الحصار على بعد 60 ميلاً بحرياً من غزة

بيراوي: سفن كسر الحصار على بعد 60 ميلاً بحرياً من غزة

منوعات

إليسا ونادين نجيم وغيرهما.. شاهد كيف احتفل مشاهير العرب بحُرية &#34;عهد التميمي&#34;؟

إليسا ونادين نجيم وغيرهما.. شاهد كيف احتفل مشاهير العرب بحُرية "عهد التميمي"؟

فيديو: مروة راتب تكشف حقيقة سجنها بسلطنة عُمان

فيديو: مروة راتب تكشف حقيقة سجنها بسلطنة عُمان

فيديو: هند البحرينية تسرق أغنية لسميرة سعيد.. شاهد الشبه بنفسك

فيديو: هند البحرينية تسرق أغنية لسميرة سعيد.. شاهد الشبه بنفسك

فيديو: بإشراف زوجها.. داليا مبارك تستعد للولادة بتمارين قاسية

فيديو: بإشراف زوجها.. داليا مبارك تستعد للولادة بتمارين قاسية

بعد ارتباطه العرفي وخمس زيجات.. زواج &#34;أحمد الفيشاوي&#34;.. فمن العروس؟

بعد ارتباطه العرفي وخمس زيجات.. زواج "أحمد الفيشاوي".. فمن العروس؟

حليمة بولند ترد على &#34;طلاقها&#34; بفيديو جريء على البحر في لبنان

حليمة بولند ترد على "طلاقها" بفيديو جريء على البحر في لبنان

إسماعيل ابن الفنانة الراحلة &#34;هياتم&#34; الذي أنكرته يظهر مجدداً

إسماعيل ابن الفنانة الراحلة "هياتم" الذي أنكرته يظهر مجدداً

هياتم تزور هالة صدقي في منامها.. والأخيرة تعتذر لها

هياتم تزور هالة صدقي في منامها.. والأخيرة تعتذر لها

جيمس بوند يلتقط صوراً تذكارية مع محمد صلاح

جيمس بوند يلتقط صوراً تذكارية مع محمد صلاح

هل نُفذت وصيتها؟ شاهد جنازة الفنانة &#34;هياتم&#34;

هل نُفذت وصيتها؟ شاهد جنازة الفنانة "هياتم"

عربي

(التايمز): نجل القذافي يستعد لرئاسة ليبيا

(التايمز): نجل القذافي يستعد لرئاسة ليبيا

مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء

مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء

شاهد: السيسي يسمح لشباب مصريين بترقية وزير الدفاع إلى &#34;فريق أول&#34;

شاهد: السيسي يسمح لشباب مصريين بترقية وزير الدفاع إلى "فريق أول"

شاهد: الرئيس المصري يَردُّ على هاشتاغ (ارحل يا سيسي)

شاهد: الرئيس المصري يَردُّ على هاشتاغ (ارحل يا سيسي)