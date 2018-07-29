المسحال: الايام المقبلة ستشهد اضرابا عن الطعام لألف موظف مع عائلاتهم

أكد امير المسحال رئيس اتحاد موظفي وكالة (أونروا) في قطاع غزة، أن الاتحاد سيستمر في خطواته النقابية، معلنا أنه سيكون في الأيام المقبلة، اضرابا عن الطعام لالف موظف في الوكالة مع عائلاتهم، محملا ادارة الوكالة المسؤولية الكاملة عن حياتهم.



جاء ذلك خلال اعتصام نظمه مجموعة من المواطنين صباح اليوم، الأحد، أمام مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في مدينة غزة، احتجاجاً على التقليصات الأخيرة بحق الموظفين.



وأشار المسحال إلى أن الاعتصامات ستستمر حتى إلغاء القرار الجائر بحق الموظفين، مطالبة ادارة الوكالة بملئ شواغر لحوالي 1000 موظفي بخلاف الموظفين الذي فصلهم من العمل، معتبرا في الوقت ذاته أن استمرار تعنت الادارة سيضع المنطقة امام كارثة انسانية حقيقية.



وأوضح، رئيس اتحاد موظفي الوكالة، أن الايادي ممدودة للحوار مع ادارة الوكالة لاحتواء الازمة، مشيرا إلى أن الاتحاد لديه حلولا عقلانية للخروج من الازمة.



يشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) قد اتخذت قراراً بإنهاء عمل 120 موظفاً بشكل نهائي، وتحويل 580 موظفاً إلى برامج أخرى، مما أثار غضباً لدى الموظفين.



رام الله - دنيا الوطن