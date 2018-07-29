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شؤون فلسطينية

وزير الاوقاف يبحث ترتيبات سفر حجاج مكرمة ذوي الشهداء

وزير الاوقاف يبحث ترتيبات سفر حجاج مكرمة ذوي الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
 التقى الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية والوفد المرافق له والمكون من حسام ابو الرب وكيل الوزارة وخالد جبارين ومحمد جودة النحال من مؤسسة رعاية اسر الشهداء و د. نداء البرغوثي مستشار اول سفارة دولة فلسطين بالقاهرة مع الاستاذ عبد العزيز بن ناصر الصالح رئيس لجنة فلسطين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة / وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية .

حيث جرى خلال اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بالتنسيق لسفر حجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي شهداء فلسطين حيث يبلغ عددهم 1000 حاجا موزعين على المحافظات الشمالية ( الضفة الغربية ) والمحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) .

وقدم الشيخ ادعيس الشكر باسم القيادة الفلسطينية وعلى راسها الرئيس محمود عباس ابو مازن حفظه الله ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والشعب الفلسطيني الى خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود والى ولي عهده الامير محمد بن سلمان على هذه المكرمة التي تستمر منذ اكثر من 13 عاما خدمة ودعما لهذه العوائل التي فقدت فلذات اكبادها وتاتي مؤازرة لهم وتخفيفا عنهم ، وهي مكرمة تضاف الى سلسلة المكارم التي تقدمها المملكة لشعبنا الفلسطيني ودعما لقيادتنا الوطنية في ثباتها ومواقفها الرافضة لكافة اشكال الحلول التي تنتقص من حق شعبنا في الحرية والاستقلال التام .

واكد ادعيس حرص وزارة الاوقاف الفلسطينية ومؤسسة رعاية اسر الشهداء على الالتزام التام بالانظمة والتعليمات المعول بها في البرنامج حرصا على راحة الحجاج من ذوي الشهداء .

بدوره اكد الاستاذ عبد العزيز الصالح رئيس لجنة فلسطين في البرنامج على الاهمية التي توليها القيادة السعودية وعلى راسها خادم الحرمين للقضية الفلسطينية وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني وقيادته ، متطلعا الى انجاز البرنامج كما في الاعوام الماضية بكل يسر وسهولة تخفيفا عنهم ودعما لهم .

وجرى خلال اللقاء نقاش في المعاير المحددة والتاكيد على ضرورة حسن الاختيار وقدرة الحجاج على السفر واداء الفريضة واعطاء المجال لمن لم يؤد الفريضة سابقا ، وكذلك تم وضع الجداول الزمنية لمواعيد السفر والمغادرة والعودة من عمان والقاهرة .

بدورهما اكد كلا من الاستاذ خالد جبارين نائب رئيس مؤسسة رعاية اسر الشهداء ومحمد جودة النحال مسؤول المؤسسة في قطاع غزة على اهمية هذا اللقاء من اجل انجاز سفر حجاج المكرمة من الضفة وغزة في المواعيد المحددة لا سيما ان طواقم العمل في مؤسسة رعاية اسر الشهداء قد انهت معظم الترتيبات المتعلقة باختيار المستفيدين من المكرمة وجميع جوازات السفر تمهيدا لارسالها الى سفارتي المملكة في كل من القاهرة وعمان.

من جهتها اشادت البرغوثي باهمية اللقاء هذا الذي ياتي تتويجا للجهود التي بذلت سابقا من اجل انجاح سفر حجاج المكرمة مشيدة بالجهود التي تبذلها سفارتا المملكة في كل من القاهرة وعمان من اجل انجاز التاشيرات على جوزات سفر الحجاج بشكل عام وجوزات سفر حجاج المكرمة بشكل خاص .

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