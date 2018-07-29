فيديو: (جنود روس) يحرسون نجمة ترامب في هوليوود

رام الله - دنيا الوطنأظهر شريط فيديو، نشر على موقع (يوتيوب) الليلة الماضية، رجلين متنكرين بزي جنود سوفيت، يرفعان العلم الروسي، أثناء حراستهما نجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممشى المشاهير في هوليوود.وقام مجهولون يوم 25 تموز/ يوليو بتخريب نصب هذه النجمة، التي تم تكريم ترامب بها في عام 2007 لمشاركته في برنامج "المبتدئ".ووقف "الجنديان السوفيتيان" هناك طوال فترة إصلاح النجمة، وانتظروا حتى جفّ الإسمنت، الذي تمت به معالجة النجمة الخاصة بترامب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ومع أن الرجلين المتنكرين تقلدا زي الجنود السوفيت، إلا أن النشطاء الأمريكيين، تناولوهما في تعليقاتهم كجنود روس، إما لجهلهم الفرق بين روسيا الجديدة والاتحاد السوفيتي السابق، وإما بسبب رفعهما علم روسيا، رغم ارتدائهما زياً خاصاً بالجيش السوفيتي قبل تحوله إلى الجيش الروسي.