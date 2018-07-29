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مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء

مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء
رام الله - دنيا الوطن
واصلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف، تقدمها الميداني في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

ونقل موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله: "إن قوات الجيش، واصلت عملياتها؛ لتطهير ما تبقى من وادي ومنطقة فَضْحَة بمديرية المَلاجِم".

وأضاف المصدر: "إن قوات الجيش الوطني، أصبحت على مشارف منطقة البياض، بعد أن حررت عدداً من المواقع الاستراتيجية بالمنطقة، إثر معارك أسفرت عن مقتل نحو 30 عنصراً من الجماعات، بينهم خمسة قيادات ميدانية".

وفي الحديدة، دفعت قوات الشرعية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحافظة بالتزامن مع أنباء عن رفض جماعات الحوثي مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بحسب ما جاء على موقع (العربية).

هذا وكشف غريفيث في تغريدة له، عزمه تقديم إحاطة حول جولته الأخيرة إلى مجلس الأمن، الخميس المقبل، فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن المبعوث الأممي، سيحدد خلال إحاطته موعداً لاستئناف مفاوضات السلام.

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