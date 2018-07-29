وفد فتحاوي رفيع يتوجه إلى القاهرة لبحث ملف المصالحة مع المخابرات المصرية

رام الله - دنيا الوطنيتوجه وفد رفيع المستوى من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية مع المخابرات المصرية العامة.وأكد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة (فتح)، أن الوفد يتكون من: أعضاء اللجنة المركزية، عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وروحي فتوح، بالإضافة إلى اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة.وقال الجاغوب: إن الوفد سيذهب للقاهرة بإيعاز من الرئيس عباس، من أجل "تسليم تصور القيادة الفلسطينية، حول الأوضاع الحالية وملف المصالحة".