أبو سلمية: لم تصل أيٍ من سفن كسر الحصار لغزة حتى اللحظة

خاص دنيا الوطننفى أدهم أبو سلمية، الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار في قطاع غزة، وصول أي سفينة لكسر الحصار إلى قطاع غزة.وقال أبو سلمية في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "من المفترض أن تتضح الصورة كاملة عند الساعة 12 ظهر اليوم، حول وصول السفينة الأولى، سواء أكان الاحتلال استولى عليها أو تمكنت من الوصول إلى غزة".وأضاف: "من المتوقع أن تصل السفينة الثانية الى غزة، بعد 24 ساعة من وصول السفينة الأولى، حسب الخطة التي تم إعدادها".