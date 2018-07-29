اجتماع مهم للتنفيذية تحضيراً لعقد المجلس المركزي خلال شهر آب المقبل

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، عن عقد اجتماع مهم للجنة، تحضيراً لعقد جلسة المجلس المركزي خلال شهر أب/ أغسطس المقبل.وأوضح التميمي لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الأحد، أن التحضيرات لا زالت جارية؛ لعقد جلسة المجلس المركزي، خلال الأيام المقبلة، متوقعاً عقده في مدينة رام الله.وفي سياق قريب، قال التميمي: إنه جرى اتخاذ عدة قرارات في اجتماع اللجنة التنفيذية أمس، أبرزها: اعتماد دوائر اللجنة، ومنح الصلاحيات لرؤساء الدوائر لممارسة مهاهم، ومتابعة كافة القضايا التي تتعلق بها، بالإضافة إلى بحث كافة القرارات التي اتخذت في المجلس الوطني.