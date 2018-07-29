عاجل

  • لجنة الأسرى في القوى الوطنية والاسلامية: نطالب المؤسسات والقوى بالدفاع عن الأسرى الفلسطينيين

  • اتحاد موظفي (أونروا): لا احد سينعم بالاستقرار والامن الا بعودة اللاجئين

  • اتحاد موظفي (أونروا): قضية اللاجئين وحقهم في العودة قضية سياسية في الدرجة الاولى

مباشر | اعتصام امام مقر الاونروا

شؤون فلسطينية

الهباش يُطلع أعضاء لجنة التضامن الغانية- الفلسطينية على آخر التطورات

الهباش يُطلع أعضاء لجنة التضامن الغانية- الفلسطينية على آخر التطورات
رام الله - دنيا الوطن
أطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أعضاء لجنة الصداقة والتضامن الغانية- الفلسطينية في العاصمة الغانية "أكرا"، على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية.

وشكر الهباش خلال اللقاء جمهورية غانا على دعمها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، حيث قدم شرحاً مفصلاً حول الظلم التاريخي الذي لحق به منذ عام 1948، وحتى يومنا هذا، والتوسع الاستيطاني المتواصل، وحركة التهويد غير المسبوقة في مدينة القدس، عدا عن الحصار المفروض على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن الحكومة اليمينة المتطرفة التي تحكم دولة الاحتلال، ترفض الدخول في عملية سلام حقيقية، تنهي الاحتلال، وترفع الظلم الواقع على شعبنا، وذلك من خلال استمرارها في جرائمها بحق الأرض، والإنسان، ومواصلة انتهاك القوانين الدولية، التي تؤكد حق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومقدساته، ودولته المستقلة.

وقدم الهباش خلال اللقاء دعوة لأعضاء اللجنة لزيارة فلسطين، ومدينة القدس على وجه الخصوص، والاطلاع عن كثب على صورة الأوضاع فيها، وكذلك للاطلاع على التجارب الفلسطينية في مجالات القضاء، والتعليم، والزراعة، وغيرها، وتبادل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون بين الشعبين الفلسطيني والغاني، في المجالات كافة.

من ناحيته، أكد منسق اللجنة موقف غانا التاريخي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وحقه في العيش بسلام وأمان كبقية شعوب المنطقة، كما استهجن انتهاكات الاحتلال المستمرة، ورفضه للاستيطان الذى يعيق التقدم في مباحثات السلام.

أخبار ذات صلة

الوطنية موبايل تحقق أرباحًا صافية بالربع الثاني لعام 2018 بقيمة 2.2 مليون

الوطنية موبايل تحقق أرباحًا صافية بالربع الثاني لعام 2018 بقيمة 2.2 مليون

اعتصام للموظفين أمام مقر وكالة (أونروا) بغزة احتجاجاً على القرارات الأخيرة

اعتصام للموظفين أمام مقر وكالة (أونروا) بغزة احتجاجاً على القرارات الأخيرة

وزير الاوقاف يبحث ترتيبات سفر حجاج مكرمة ذوي الشهداء

وزير الاوقاف يبحث ترتيبات سفر حجاج مكرمة ذوي الشهداء

المالكي يلتقي بنظيره القيرغيزي يرلان عبد الدايف

المالكي يلتقي بنظيره القيرغيزي يرلان عبد الدايف

وفد فتحاوي رفيع يتوجه إلى القاهرة لبحث ملف المصالحة مع المخابرات المصرية

وفد فتحاوي رفيع يتوجه إلى القاهرة لبحث ملف المصالحة مع المخابرات المصرية

أبو سلمية: لم تصل أيٍ من سفن كسر الحصار لغزة حتى اللحظة

أبو سلمية: لم تصل أيٍ من سفن كسر الحصار لغزة حتى اللحظة

اجتماع مهم للتنفيذية تحضيراً لعقد المجلس المركزي خلال شهر آب المقبل

اجتماع مهم للتنفيذية تحضيراً لعقد المجلس المركزي خلال شهر آب المقبل

بعد الافراج عنها.. عهد وعائلتها يتوجهون لضريح الشهيد ياسر عرفات.. ومؤتمر صحفي عصر اليوم

بعد الافراج عنها.. عهد وعائلتها يتوجهون لضريح الشهيد ياسر عرفات.. ومؤتمر صحفي عصر اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الوطنية موبايل تحقق أرباحًا صافية بالربع الثاني لعام 2018 بقيمة 2.2 مليون

الوطنية موبايل تحقق أرباحًا صافية بالربع الثاني لعام 2018 بقيمة 2.2 مليون

اعتصام للموظفين أمام مقر وكالة (أونروا) بغزة احتجاجاً على القرارات الأخيرة

اعتصام للموظفين أمام مقر وكالة (أونروا) بغزة احتجاجاً على القرارات الأخيرة

وزير الاوقاف يبحث ترتيبات سفر حجاج مكرمة ذوي الشهداء

وزير الاوقاف يبحث ترتيبات سفر حجاج مكرمة ذوي الشهداء

المالكي يلتقي بنظيره القيرغيزي يرلان عبد الدايف

المالكي يلتقي بنظيره القيرغيزي يرلان عبد الدايف

الهباش يُطلع أعضاء لجنة التضامن الغانية- الفلسطينية على آخر التطورات

الهباش يُطلع أعضاء لجنة التضامن الغانية- الفلسطينية على آخر التطورات

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة وتصادر أموالاً

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة وتصادر أموالاً

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الأحد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

الأحد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

منوعات

12 عربيّاً اختارتهم Forbes الأكثر تأثيراً عالميّاً... الإسم الأوّل سيفاجئك

12 عربيّاً اختارتهم Forbes الأكثر تأثيراً عالميّاً... الإسم الأوّل سيفاجئك

بعد ارتباطه العرفي وخمس زيجات.. زواج &#34;أحمد الفيشاوي&#34;.. فمن العروس؟

بعد ارتباطه العرفي وخمس زيجات.. زواج "أحمد الفيشاوي".. فمن العروس؟

حليمة بولند ترد على &#34;طلاقها&#34; بفيديو جريء على البحر في لبنان

حليمة بولند ترد على "طلاقها" بفيديو جريء على البحر في لبنان

إسماعيل ابن الفنانة الراحلة &#34;هياتم&#34; الذي أنكرته يظهر مجدداً

إسماعيل ابن الفنانة الراحلة "هياتم" الذي أنكرته يظهر مجدداً

هياتم تزور هالة صدقي في منامها.. والأخيرة تعتذر لها

هياتم تزور هالة صدقي في منامها.. والأخيرة تعتذر لها

جيمس بوند يلتقط صوراً تذكارية مع محمد صلاح

جيمس بوند يلتقط صوراً تذكارية مع محمد صلاح

هل نُفذت وصيتها؟ شاهد جنازة الفنانة &#34;هياتم&#34;

هل نُفذت وصيتها؟ شاهد جنازة الفنانة "هياتم"

توفي وحيدًا في منزله منذ يومين وهكذا اكتشفوا الجثة.. رحيل صادم لمصطفى العلي

توفي وحيدًا في منزله منذ يومين وهكذا اكتشفوا الجثة.. رحيل صادم لمصطفى العلي

ماذا قالت جوليا بطرس عن &#34;غزة&#34; و&#34;عهد التميمي&#34; خلال حفلها بالأردن؟

ماذا قالت جوليا بطرس عن "غزة" و"عهد التميمي" خلال حفلها بالأردن؟

مُخرجة سعودية: لا أستبعد العمل مع منتجي أفلام من إسرائيل

مُخرجة سعودية: لا أستبعد العمل مع منتجي أفلام من إسرائيل

عربي

مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء

مقتل 30 حوثياً والجيش اليمني يتقدم في البيضاء

شاهد: السيسي يسمح لشباب مصريين بترقية وزير الدفاع إلى &#34;فريق أول&#34;

شاهد: السيسي يسمح لشباب مصريين بترقية وزير الدفاع إلى "فريق أول"

شاهد: الرئيس المصري يَردُّ على هاشتاغ (ارحل يا سيسي)

شاهد: الرئيس المصري يَردُّ على هاشتاغ (ارحل يا سيسي)

كتاب أمريكي يتساءل.. أين ذهبت أموال صدام حسين؟

كتاب أمريكي يتساءل.. أين ذهبت أموال صدام حسين؟