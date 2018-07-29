الهباش يُطلع أعضاء لجنة التضامن الغانية- الفلسطينية على آخر التطورات

أطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أعضاء لجنة الصداقة والتضامن الغانية- الفلسطينية في العاصمة الغانية "أكرا"، على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية.





وشكر الهباش خلال اللقاء جمهورية غانا على دعمها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، حيث قدم شرحاً مفصلاً حول الظلم التاريخي الذي لحق به منذ عام 1948، وحتى يومنا هذا، والتوسع الاستيطاني المتواصل، وحركة التهويد غير المسبوقة في مدينة القدس، عدا عن الحصار المفروض على المقدسات الإسلامية والمسيحية.





وأكد أن الحكومة اليمينة المتطرفة التي تحكم دولة الاحتلال، ترفض الدخول في عملية سلام حقيقية، تنهي الاحتلال، وترفع الظلم الواقع على شعبنا، وذلك من خلال استمرارها في جرائمها بحق الأرض، والإنسان، ومواصلة انتهاك القوانين الدولية، التي تؤكد حق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومقدساته، ودولته المستقلة.





وقدم الهباش خلال اللقاء دعوة لأعضاء اللجنة لزيارة فلسطين، ومدينة القدس على وجه الخصوص، والاطلاع عن كثب على صورة الأوضاع فيها، وكذلك للاطلاع على التجارب الفلسطينية في مجالات القضاء، والتعليم، والزراعة، وغيرها، وتبادل الخبرات، وتوسيع آفاق التعاون بين الشعبين الفلسطيني والغاني، في المجالات كافة.





من ناحيته، أكد منسق اللجنة موقف غانا التاريخي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وحقه في العيش بسلام وأمان كبقية شعوب المنطقة، كما استهجن انتهاكات الاحتلال المستمرة، ورفضه للاستيطان الذى يعيق التقدم في مباحثات السلام.

رام الله - دنيا الوطن