شؤون فلسطينية

بعد الافراج عنها.. عهد وعائلتها يتوجهون لضريح الشهيد ياسر عرفات.. ومؤتمر صحفي عصر اليوم

بعد الافراج عنها.. عهد وعائلتها يتوجهون لضريح الشهيد ياسر عرفات.. ومؤتمر صحفي عصر اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بعد قضائهما ثمانية أشهر في سجن (هشارون)، بتهمة إعاقة عمل ومهاجمة الجنود الإسرائيليين.

وقد تسلمت عائلة التميمي، ابنتها عهد ووالدتها ناريمان عند حاجز النبي صالح برام الله.

وقد توجهت عهد وعائلتها إلى ضريح الشهيد ياسر عرفات لوضع إكليل من الزهور، حيث قالت أمام الصحفيين: إنها ستعقد مؤتمراً صحفياً عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأحد.

وكان والد عهد، باسم التميمي، قد قال في وقت سابق من اليوم لـ "دنيا الوطن": إنه "كان من المقرر تسليم عهد عند حاجز (جبارة) بطولكرم) ولكن سلطات الاحتلال، تتلاعب بالمواطنين الذين جاؤوا لاستقبال عهد".

وأضاف: "سلطات الاحتلال تتلاعب بنا، حيث أبلغنا أنه سيتم تسليمها عند حاجز جبارة، وبعدها نقلونا إلى حاجز آخر وهكذا".

يذكر، أن القوات الإسرائيلية، اعتقلت التميمي (17 عاماً) في 19 تشرين الأول/ ديسمبر العام الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنة عمها نور التميمي، وهما تقتربان من جنديين إسرائيليين، يستندان إلى جدار في باحة بيتهما ببلدة النبي صالح الفلسطينية، وتطلبان منهما مغادرة المكان، وتقومان بركلهما وصفعهما.



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