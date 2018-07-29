شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة وتصادر أموالاً

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين بالضفة وتصادر أموالاً
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت سبعة مواطنين فلسطينيين.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم ضبط مسدس في منطقة الخليل، ومصادرة أموال، زاعماً أنها مخصصة لتنفيذ العمليات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنفذ بشكل يومي حملات اعتقال للمواطنين في الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات وتفتيش للعديد من المنازل، وتصادر الأموال بحجة أنها مخصصة لتنفيذ العمليات.


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