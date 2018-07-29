شؤون فلسطينية

الأحد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

الأحد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2018/07/30: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/07/31: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/08/01: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-19 29-19 29-19 بيت لحم 28-19 29-19 29-19
رام الله والبيرة 26-18 27-18 27-18 طولكرم 31-23 31-23 31-23
نابلس 30-20 31-20 31-20 قلقيلية 31-23 31-23 31-23
جنين 32-22 33-22 33-22 سلفيت 28-19 29-19 29-19
طوباس 32-22 33-22 33-22 روابي 29-19 30-19 30-19
الخليل 27-18 28-18 28-18 غزه 29-24 29-24 29-24
أريحا 38-26 39-26 39-26 خانيونس 29-24 29-24 29-24
الأغوار الشمالية 36-24 37-24 37-24 رفح 30-23 30-23 30-23

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