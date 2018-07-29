فجرا.. شهيدان في قصف إسرائيلي شرق جباليا





وأضحت البالونات الحارقة والطائرات الورقية هاجسا يؤرق قادة الاحتلال الاسرائيلي، الذين هددوا الأيام الماضية بشن جولة عسكرية رابعة على قطاع غزة، بهدف ايقافها.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد مواطنين اثنين جراء قصف اسرائيلي فجر اليوم الأحد، شرق جباليا شمال قطاع غزة.وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: "وصل مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة شهيدان، جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي منطقة شرق جباليا".وأشار إلى أن الشهيدان هما أيمن نافذ ربيع النجار (24 عاما)، ومهند ماجد جمال حمود (24 عاما).وقد قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من الشبان، بزعم اطلاقهم البالونات الحارقة والطائرات الورقية نحو مستوطنات غلاف غزة.وتواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفها بين الحين والاخر، مجموعة من الشبان الفلسطينيين في مختلف محافظات قطاع غزة، بزعم اطلاقهم الطائرات الورقية والبالونات الحارقة نحو المسوطنات المحيطة بالقطاع.