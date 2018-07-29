حماس ترحب بتعيين لجنة تحقيق خاصة بالانتهاكات الإسرائيلية



ووصفت الحركة في بيان صحفي لها القرار بالمسؤول للوقوف على جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومعاقبته وإنصاف شعبنا الفلسطيني، ورفع الظلم عن غزة وسكانها المحاصرين، وحماية المتظاهرين العزل.



وأكدت حركة حماس جاهزة لتسهيل مهام هذه اللجنة وتقديم كل الأدلة والقرائن والبراهين بين يديها في سبيل أن تأخذ العدالة الدولية مجراها، ويتضح للعالم حقيقة هذا الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين لجنة تحقيق خاصة بالانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين مؤخرا، وخاصة ما تعرض له المتظاهرون السلميون في غزة.