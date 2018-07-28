عاجل

  • الحية: من يريد الأمن والأمان بالمنطقة عليه أن يسارع لرفع الحصار عن غزة

شؤون فلسطينية

هذا ما قاله الحية حول المبادرات السياسية لحل مشكلة غزة والحصار

هذا ما قاله الحية حول المبادرات السياسية لحل مشكلة غزة والحصار
عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في كلمته خلال حفل تأبين شهداء كتائب القسام في غزة : "لكل من يريد الأمن والأمان في المنطقة، عليه أن يسارع لرفع الحصار".

ووجه الحية مساء السبت، رسالة إلى "كل من يريد الأمن والأمان في المنطقة" قائلاً "لن نقبل أن تكون المعادلة، أن يكون أبناؤنا أهدافا لرصاص الاحتلال ومدافعه"، مشددًا على أن الاحتلال "سيدفع ثمن جريمته النكراء".

وتابع: نقول لا تفكروا كثيرا في من يغدو ويروح، ولا تفكروا في ما يقال في الإعلام، فالمسيرات مستمرة، والطائرات الحارقة مستمرة، والحشد على الحدود مستمر، ونحن مستعدون لدفع الثمن، ولن نقبل باستمرار الحصار.

وأردف الحية قائلا: نحن جاهزون للدفاع عن أبناء شعبنا، لكننا لسنا هواة حرب (..) إذا فرضت علينا الحرب فنحن رجالها، وإذا فرض علينا القتال فنحن فرسانه، ونحن على يقين أن النصر حليف المؤمنين.

وعدّ القيادي بحماس أن "قدر شعبنا أن يكون الدرع الواقي للأمة، وأن يكون السيف الحامي لها"، مستنكرًا ذهاب "البعض" إلى التطبيع مع الاحتلال.

وقال : "نحن اليوم نقدم خيرة رجالنا وأبنائنا، وليسمع العالم عن أبطالنا وشهدائنا ومرابطينا اليوم، نحن نقف اليوم نؤبن خيرة من أبنائنا"، مشددًا على أن الاحتلال "سيدفع ثمن جريمته النكراء بقتل هؤلاء الأبطال، طال الزمان أو قصر".

وأضاف: سنبقى نقاتل الاحتلال حتى يأذن الله برحيله، وسنبقى متشبثين بأرضنا حتى ينتهي الحصار، وسنبقى ثوارا أحرارا ثابتين.

ووجه الحية حديثه للاحتلال قائلًا : "أيها الجبناء.. بيتكم أهون من بيت العنكبوت، سيأتي زمان وترحلون".

أخبار ذات صلة

الشؤون المدنية: الموافقة على نقل الطفل أبو سحلول من غزة للعلاج بالضفة

الشؤون المدنية: الموافقة على نقل الطفل أبو سحلول من غزة للعلاج بالضفة

وزارة الإعلام: إصابة مصور تلفزيون فلسطين جريمة متعمدة

وزارة الإعلام: إصابة مصور تلفزيون فلسطين جريمة متعمدة

الاحتلال يقتحم قرية كُوبر وينشر جنوده على أسطح المنازل

الاحتلال يقتحم قرية كُوبر وينشر جنوده على أسطح المنازل

اتحاد موظفي (أونروا) يدعو لأكبر مسيرة يوم غد الأحد

اتحاد موظفي (أونروا) يدعو لأكبر مسيرة يوم غد الأحد

عهد التميمي على موعد مع الحرية غداً

عهد التميمي على موعد مع الحرية غداً

التربية تنفي إعلان نتائج &#34;الإنجاز&#34; للطلبة الأسرى

التربية تنفي إعلان نتائج "الإنجاز" للطلبة الأسرى

قوات الاحتلال تعتقل رسامين إيطاليين رسما جدارية (عهد التميمي)

قوات الاحتلال تعتقل رسامين إيطاليين رسما جدارية (عهد التميمي)

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الشؤون المدنية: الموافقة على نقل الطفل أبو سحلول من غزة للعلاج بالضفة

الشؤون المدنية: الموافقة على نقل الطفل أبو سحلول من غزة للعلاج بالضفة

وزارة الإعلام: إصابة مصور تلفزيون فلسطين جريمة متعمدة

وزارة الإعلام: إصابة مصور تلفزيون فلسطين جريمة متعمدة

قوات الاحتلال تعتقل رسامين إيطاليين رسما جدارية (عهد التميمي)

قوات الاحتلال تعتقل رسامين إيطاليين رسما جدارية (عهد التميمي)

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

مصرع خمسة مواطنين وإصابة 198 آخرين بحوادث سير الأسبوع الماضي

مصرع خمسة مواطنين وإصابة 198 آخرين بحوادث سير الأسبوع الماضي

تنفيذية المنظمة تبدأ العمل مع سوريا و(أونروا) لإعادة إعمار المخيمات الفلسطينية

تنفيذية المنظمة تبدأ العمل مع سوريا و(أونروا) لإعادة إعمار المخيمات الفلسطينية

وزارة الصحة بغزة تبدأ حملة تطعيم حجاج بيت الله الحرام

وزارة الصحة بغزة تبدأ حملة تطعيم حجاج بيت الله الحرام

الخطيب: الاحتلال اختار موعدًا مهمًا من أجل الاعتداء على الأقصى

الخطيب: الاحتلال اختار موعدًا مهمًا من أجل الاعتداء على الأقصى

منوعات

ماذا قالت جوليا بطرس عن &#34;غزة&#34; و&#34;عهد التميمي&#34; خلال حفلها بالأردن؟

ماذا قالت جوليا بطرس عن "غزة" و"عهد التميمي" خلال حفلها بالأردن؟

مُخرجة سعودية: لا أستبعد العمل مع منتجي أفلام من إسرائيل

مُخرجة سعودية: لا أستبعد العمل مع منتجي أفلام من إسرائيل

فيديو: نصيحة دكتور مجدي يعقوب لطبيب محمد شرف التي لم ينفذها

فيديو: نصيحة دكتور مجدي يعقوب لطبيب محمد شرف التي لم ينفذها

تعمل بغطاء الدين.. &#34;نيكسيوم&#34; شبكة دعارة بأجساد نجمات هوليود

تعمل بغطاء الدين.. "نيكسيوم" شبكة دعارة بأجساد نجمات هوليود

أشهر الايفيهات.. 5 مقاطع للراحل محمد شرف ظلت عالقة في عقول المشاهدين

أشهر الايفيهات.. 5 مقاطع للراحل محمد شرف ظلت عالقة في عقول المشاهدين

لا تمانع العلاقات بين الرجال والنساء..حقائق عن النجمة العالمية ديمي لوفاتو ستصدمك

لا تمانع العلاقات بين الرجال والنساء..حقائق عن النجمة العالمية ديمي لوفاتو ستصدمك

شاهد:فاطمة الصفي كما لم ترونها من قبل.. وهذا رأيها المثير للجدل بالحجاب

شاهد:فاطمة الصفي كما لم ترونها من قبل.. وهذا رأيها المثير للجدل بالحجاب

شاهد شكل &#34; شفاه &#34; نادين الراسي الحقيقة بعد إفراغهما من &#34;الفيلر&#34;

شاهد شكل " شفاه " نادين الراسي الحقيقة بعد إفراغهما من "الفيلر"

هل انفصلت حليمة بولند عن زوجها بعد نشرها هذه الصورة &#34;المثيرة&#34;؟

هل انفصلت حليمة بولند عن زوجها بعد نشرها هذه الصورة "المثيرة"؟

وصية صادمة لـ&#34;هياتم&#34; بخصوص عزائها

وصية صادمة لـ"هياتم" بخصوص عزائها

عربي

شاهد: السيسي يسمح لشباب مصريين بترقية وزير الدفاع إلى &#34;فريق أول&#34;

شاهد: السيسي يسمح لشباب مصريين بترقية وزير الدفاع إلى "فريق أول"

كتاب أمريكي يتساءل.. أين ذهبت أموال صدام حسين؟

كتاب أمريكي يتساءل.. أين ذهبت أموال صدام حسين؟

إحالة البلتاجي والعريان وحجازي وآخرين للمفتي بقضية (فض اعتصام رابعة)

إحالة البلتاجي والعريان وحجازي وآخرين للمفتي بقضية (فض اعتصام رابعة)

جنبلاط يُهاجم الأسد: تريد إجبار الشبان الدروز على القتال في الحرب السورية

جنبلاط يُهاجم الأسد: تريد إجبار الشبان الدروز على القتال في الحرب السورية