الأمطار الموسمية تقتل 49 هندياً

قُتل 49 شخصا جراء الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال الهند منذ الخميس، فيما حذرت وكالة الارصاد الوطنية من انهمار مزيد من المطر.





وأفادت السلطات في ولاية اوتار برادش، بأن بعض الضحايا دفنوا تحت انقاض المباني المنهارة فيما قضى آخرون غرقا أو صعقا بالتيار الكهربائي او في حوادث تسببت بها الامطار على الطرق.

ونبهت وكالة الارصاد الهندية، الى أن أمطارا غزيرة اضافية سيشهدها شمال الهند في الأيام الخمسة المقبلة.





واستنفرت السلطات في اوتار برادش التي تضم نحو 220 مليون نسمة ووجهت نداء لإخلاء كل المباني المعرضة للخطر.





وارتفع منسوب نهر يامونا الذي يعبر نيودلهي في شكل غير مسبوق، ما دفع السلطات الى توجيه انذار، وتوقعت حكومة الولاية أن يستمر ارتفاع منسوب النهر.

رام الله - دنيا الوطن