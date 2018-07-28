وزارة الإعلام: إصابة مصور تلفزيون فلسطين جريمة متعمدة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الإعلام، أن إصابة مصور تلفزيون فلسطين لؤي سمحان، في ساقه خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، تشكل دليلاً جديداً على تعمد الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة الصحفيين، للتغطية على جرائمه المستمرة، بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا.وأشارت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم السبت، إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على حراس الحقيقة، والمؤسسات الإعلامية هو نتيجة حتمية لعدم تحرك مجلس الأمن لتطبيق قراره 2222 الخاص بحماية الصحفيين، والضامن لعدم إفلات المعتدين من العقاب.وناشدت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة صحفيين بلا حدود، التحرك لحماية إعلاميينا ومؤسساتهم "من إرهاب لا يقيم أي وزن للقرارات الدولية، وينتهك مراراً المواثيق التي توفر الحصانة للصحفيين".