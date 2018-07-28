الاحتلال يقتحم قرية كُوبر وينشر جنوده على أسطح المنازل

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية كوبر شمال غرب رام الله، وأقامت حاجزاً وسط القرية.وأفادت مصادر محلية، أن ثمانية جيبات عسكرية، اقتحمت القرية، واعتلى جنود الاحتلال أسطح منازل بعض المواطنين، عرف منها منزلا المواطنين عماد شمان، وأبو العسل.وقالت المصادر ذاتها: إن قوات الاحتلال، أقامت حاجزاً وسط القرية، بينما انتشر جنود المشاة في أرجاء القرية.ويأتي الاقتحام بعد عدة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال منذ تنفيذ ابن قرية كوبر الشهيد الفتى محمد طارق دار يوسف (17 عاماً)، عملية طعن مستوطنين مساء الخميس، في مستوطنة (آدم) المقامة عنوة على أراضي مواطني بلدة جبع شمال القدس المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.