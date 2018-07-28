اتحاد موظفي (أونروا) يدعو لأكبر مسيرة يوم غد الأحد

دعا المجلس المركزي لأولياء الأمور، واللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، مساء السبت، للمشاركة غدًا في "أكبر حشد جماهيري" أمام مقر وكالة الغوث الرئيس في غزة.





وحسب ما ورد عبر الصفحة الرسمية لاتحاد موظفي (أونروا) بغزة على (فيسبوك)، فإن الدعوة موجهة لكل فئات الشعب الفلسطيني، من موظفي (أونروا)، والعمال والفئات المستفيدة من خدمات الوكالة، والكوادر السياسية والأكاديمية والمخاتير والوجهاء، ومجالس أولياء الأمور، سواء المدرسية أو المركزية.

وأشار إلى أن "المسيرة الضخمة" ستتم أمام مقر الوكالة في غزة عند الساعة 11 صباحاً، فيما سيكون التجمع في كافة المناطق الساعة 9.30 صباحاً كل في منطقته، لافتًا إلى أن هناك "مواصلات مؤمنة ذهاباً وإياباً".





وذكر أنه بالنسبة لمخيم المغازي، فسيكون التجمع أمام اللجنة الشعبية للاجئين، وأمام دوار صدقي، أما باقي المناطق كالتالي:





الشمال:





1. بيت لاهيا الدوار الغربي.





2. بيت حانون موقف السيارات.





3. جباليا البلد برج السلطان.





4. معسكر جباليا آخر شارع الهوجا.





الشاطئ:





1. مدرسة أبو عاصي.





2. ميدان الشهداء.





الشيخ رضوان:





1. الجسر.





2. مركز النشاط النسائي.





الوسطى النصيرات:





1. صيدلية الزهور.





2. أمام مكتب اللجنة.





3. مخيم 2 مخبز الحاج.





4. مخيم 5 مقابل المقبرة القديمة سوبر ماركت الحاج.





5. الزوايدة مسجد التعابين.





البريج:

1. أمام النادي الخدمات.

2. أمام اللجنة الشعبية للاجئين.

المغازي:

1. دوار مهدي.

2. أمام اللجنة الشعبية.

دير البلح:

1. مفترق النخيل.

2. أمام اللجنة الشعبية للاجئين.

3. الحكر والبركة.





خانيونس:





1. المنطقة الغربية الظهرة.





2. عمارة جاسر.





3. مفترق محطة التحلية.





4. البلدية الجديدة.





5. مفترق بني سهيلا.





رفح:





1. دوار النجمة.





2. بجوار البنك الإسلامي.





3. تل السلطان.





4. حي الجنينة.





رام الله - دنيا الوطن