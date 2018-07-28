التربية تنفي إعلان نتائج "الإنجاز" للطلبة الأسرى

نفى مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم العالي، د. محمد عواد، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات، حول إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) الخاصة بالطلبة الأسرى.





وأكد عواد أن نتائج الأسرى، ووفق الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية وهيئة الأسرى، سوف تُعلن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تتم عادة في وقتها المحدد بعد اكتمال وصول النتائج من داخل المعتقلات كافة، لافتاً إلى أن ما صدر عن المعدلات لبعض الطلبة الأسرى غير دقيق إطلاقاً، مؤكداً أن الوزارة تتابع مصادر الإشاعات، إذ لا يجوز التلاعب بمشاعر الأسرى وذويهم حول نتائج مزيفة.





وأشاد عواد بالطلبة الأسرى، الذين يصرون على التعلم وتحويل المعتقلات إلى مدارس وجامعات، تقاوم الاحتلال وسياسات التجهيل.

رام الله - دنيا الوطن