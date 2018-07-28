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قوات الاحتلال تعتقل رسامين إيطاليين رسما جدارية (عهد التميمي)

قوات الاحتلال تعتقل رسامين إيطاليين رسما جدارية (عهد التميمي)
الجدارية التي رسمها الرسامين الإيطاليين لعهد التميمي
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، رسامين إيطاليين، رسما جدارية للفتاة الأسيرة عهد التميمي على جدار الفصل العنصري شمال بيت لحم.

ووفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا)، فقد قال منذر عميرة، المنسق العام للجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الرسامين الإيطاليين أثناء وضعهما اللمسات الأخيرة على جدارية عهد التميمي، التي تم رسمها على جدار الفصل العنصري على المدخل الشمالي لبيت لحم في محيط مسجد بلال بن رباح، واستولوا على كافة المعدات الخاصة، إضافة إلى اعتقال الناشط مصطفى الأعرج.

وأوضح عميرة، أن الرسامين قدما من إيطاليا خصيصاً لرسم صورة عهد، تكريماً لها في يوم إطلاق سرحها، الذي سيُصادف يوم غد، مشيرًا إلى أنهما تعرضا سابقاً الى الملاحقة من قبل قوات الاحتلال.

يذكر، أنه من المقرر، أن يتم غدًا الأحد، الإفراج عن الفتاة عهد التميمي، بعد أن قضت سبعة أشهر في سجون الاحتلال.



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