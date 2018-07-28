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حريق في ولاية أمريكية يقضي على أسرة كاملة

حريق في ولاية أمريكية يقضي على أسرة كاملة
ارشيفية وليس لها علاقة بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أطفال على وامرأة من أسرة واحدة حتفهم، اليوم السبت، جراء حريق اندلع في أحد الفنادق في ولاية (ميشيغان) شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) عن شرطة الولاية، فإن أعمار الأطفال الضحايا تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات، أما المرأة فتبلغ 26 عاما.

 وأضافت الشرطة أن عدداً من الأشخاص بينهم طفل في السنتين من عمره تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الكشف عن العدد الدقيق للمصابين، في حين قامت فرق الصليب الأحمر بإسعاف نزلاء الفندق الذين تم إجلاؤهم من المبنى.

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