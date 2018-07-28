إصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب 7 مواطنين بجروح مختلفة وحالات اختناق جراء مواجهات اندلعت في كفر قدوم بين الشبان وجنود الاحتلال خلال قمعهم لمسيرة انطلقت عقب انتهاء جلسة المجلس الثوري التي عقدت في البلدة.وكانت مسيرة قد انطلقت عقب انتهاء جلسة المجلس الثوري بمشاركة نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف واعضاء المجلس الثوري وامين سر اقليم نابلس جهاد رمضان ولجان المقاومة الشعبية في الوطن والمئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص الحي والاعيرة المعدنية المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، مما ادى الى اصابة مصور فضائية فلسطين لؤي سمحان و4 اخرين بالاعيرة المعدنية، اضافة الى اصابتين بالاختناق بينها عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الاله الاتيرة وعولجت جميعها ميدانيا.واكد شتيوي، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن عبد الله علي الذي اصيب بدوره بكسور في كلتا يديه جراء وقوعه بعد مطاردة جيش الاحتلال للشبان كما كسر الجنود زجاج نوافذ منزله وزجاج سيارته الخاصة وكذلك زجاج نوافذ منزل المواطن محمد طحبوش واعتلوا سطحيهما لاستخدام القناصة الذين اطلقوا الرصاص الحي والمعدني باتجاه الشبان.