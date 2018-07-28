البيت الأبيض يخطئ في كتابة اسم "الولايات المتحدة"

رام الله - دنيا الوطناقترف المركز الصحفي التابع للبيت الأبيض، خطأ فادحًا عبر كتابة، اسم الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، بشكل خاطئ.ونشر المركز، عبر صفحته بموقع (تويتر) خبراً، حول معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية الذي بلغ في الفصل الثاني من العام الجاري 4.1 % وفق معلومات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.وجاء في الخبر، أنه "إذا ما استمر الاقتصاد ينمو بمثل هذه الوتائر فستتم مضاعفة اقتصاد "United Sates" (بدلاً من (United States) بشكل أسرع مما كان عليه في عهدي حكم الرئيسين جورج بوش الابن، وباراك أوباما".وبعد دقائق، تمت إزالة هذا الخبر من صفحة البيت الأبيض، دون أي تعليق، لكن وسائل الإعلام الأمريكية، عبرت عن سخريتها من الحادثة.