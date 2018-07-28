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شاهد: السيسي يسمح لشباب مصريين بترقية وزير الدفاع إلى "فريق أول"

شاهد: السيسي يسمح لشباب مصريين بترقية وزير الدفاع إلى "فريق أول"
السيسي يرقي وزير الدفاع المصري إلى "فريق أول"
رام الله - دنيا الوطن
قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بترقية الفريق محمد زكي، وزير الدفاع، إلى رتبة فريق أول، عبر السماح لشاب وفتاة بتقليد وزير الدفاع الوسام الجديد.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، في جامعة القاهرة، اليوم السبت، التي تنتظم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستمر لمدة يومين.

وكتب السيسي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع (تويتر): "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يفتتح المؤتمر الدوري السادس للشباب من جامعة القاهرة، ووجه الرئيس التحية للشعب المصري البطل، وتحدث عن العلاقة الخاصة بين الشعب المصري وقواته المسلحة وأعلن ترقية الفريق محمد زكي إلى رتبة فريق أول".

يذكر، أن زكي، كان قائدا للحرس الجمهوري عندما عُين وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي يوم 14 حزيران/ يونيو في حكومة مصطفى مدبولي، ويشغل وزير الدفاع أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة.

 

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