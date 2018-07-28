شاهد: الرئيس المصري يَردُّ على هاشتاغ (ارحل يا سيسي)

رام الله - دنيا الوطنعلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هاشتاغ (ارحل يا سيسي) المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: إنه "يحزنه كثيراً، وتم تدشينه حينما بدأت مصر تسعى للخروج من حالة العوز".وقال السيسي، خلال (المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة): إن "عملية بناء الإنسان المصري هي عملية مجتمعية وليست حكومية"، بحسب ما نقلت صحيفة (المصري اليوم).وأضاف: ليس معنا عصا سحرية لإصلاح الإنسان المصري، نحن بحاجة إلى إنسان مستعد للإصلاح، متابعًا باللهجة المصرية: "إحنا دخلونا في أمة ذات عوز.. أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما أجي أخرج بيكو منها، يقول هاشتاغ ارحل يا سيسي.. أزعل ولا مزعلش، في دي أزعل، في دي أزعل".