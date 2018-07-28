شاهد: الرئيس المصري يَردُّ على هاشتاغ (ارحل يا سيسي)

شاهد: الرئيس المصري يَردُّ على هاشتاغ (ارحل يا سيسي)
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هاشتاغ (ارحل يا سيسي) المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: إنه "يحزنه كثيراً، وتم تدشينه حينما بدأت مصر تسعى للخروج من حالة العوز".
وقال السيسي، خلال (المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة): إن "عملية بناء الإنسان المصري هي عملية مجتمعية وليست حكومية"، بحسب ما نقلت صحيفة (المصري اليوم).
وأضاف: ليس معنا عصا سحرية لإصلاح الإنسان المصري، نحن بحاجة إلى إنسان مستعد للإصلاح، متابعًا باللهجة المصرية: "إحنا دخلونا في أمة ذات عوز.. أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما أجي أخرج بيكو منها، يقول هاشتاغ ارحل يا سيسي.. أزعل ولا مزعلش، في دي أزعل، في دي أزعل".
علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هاشتاغ (ارحل يا سيسي) المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: إنه "يحزنه كثيراً، وتم تدشينه حينما بدأت مصر تسعى للخروج من حالة العوز".
وقال السيسي، خلال (المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة): إن "عملية بناء الإنسان المصري هي عملية مجتمعية وليست حكومية"، بحسب ما نقلت صحيفة (المصري اليوم).
وأضاف: ليس معنا عصا سحرية لإصلاح الإنسان المصري، نحن بحاجة إلى إنسان مستعد للإصلاح، متابعًا باللهجة المصرية: "إحنا دخلونا في أمة ذات عوز.. أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما أجي أخرج بيكو منها، يقول هاشتاغ ارحل يا سيسي.. أزعل ولا مزعلش، في دي أزعل، في دي أزعل".
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