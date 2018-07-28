مصرع 5 مواطنين وإصابة 198 آخرين بحوادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنلقي خمسة اشخاص مصرعهم و اصيب 198 اخرين بجروح، جراء 281 حوادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.وذكر بيان، إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 281 حوادث سير، نتج عنها مصرع خمسة اشخاص وإصابة 198 اخرين، وصفت اصابة ثلاثة اشخاص منهم بالخطيرة و14 بالمتوسطة، و181 بالطفيفة.وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 10112 مركبة، وأنزلت عن الشارع 185 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5135 مخالفة مرورية، وحجزت 180 مركبة للتأكد من قانونيتها ، واتلفت 364 مركبة غير قانونية.