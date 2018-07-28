لبحث ملفات غزة.. سامح شكري يلتقي ملادينوف غدًا في القاهرة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (اليوم السابع) المصرية: إنه من المقرر أن يصل نيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى العاصمة المصرية القاهرة غدًا الأحد؛ لعقد لقاءات مهمة مع المسؤولين المصريين.ونقلت عن بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن وزير الخارجية سامح شكري، سيلتقي ملادينوف غدًا، بمقر الوزارة في القاهرة.يذكر، أن القناة 14 في التلفزيون الإسرائيلي، كشفت في وقت سابق، عن إحراز تقدم كبير في الاتصالات بين مصر والأمم المتحدة لوضع حل لقطاع غزة، وأن ملادينوف سيبحث مع المصريين تلك المواقف.