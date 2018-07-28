مدن إيطالية كبرى تطالب حكومتها بوقف توريد السلاح إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنطالبت بلديات إيطالية "نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا"، الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل بسبب جرائمها بحق الفلسطينيين.وقالت البلديات الكبرى في إيطاليا: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل، ردا على المجازر الإسرائيلية المستمرة، خاصة بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة، ودعمًا للحقوق الفلسطينية واستجابة لنداء حركة المقاطعة (BDS)، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).إلى ذلك، دعت مجموعة (BDS إيطاليا)، جميع الإدارات المحلية الإيطالية، لأن تحذو حذو مجالس مدن بولونيا وفلورينسا وسان جوليانو، وأن يدعموا اقتراحات مماثلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والإيطالي.وأكدت أن القضية، ليست قضية تضامن، فحسب، بل يتعلق الأمر بالتزامات إيطاليا القانونية بوقف المساعدة في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".وتبنت الاشتراكية الدولية التي تضم أكثر من 140 حزبا سياسيا، بما في ذلك 35 حزبا حاكما، حركة المقاطعة BDS ودعت لفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل.وتعتبر إيطاليا موردا رئيسيا للأسلحة الإسرائيلية، وتحافظ على أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قوية معها.ووفقا لشبكة نزع السلاح الإيطالية (Italian Disarmament Network)، كانت إيطاليا في عام 2014 أكبر مُصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل.