دولي

مدن إيطالية كبرى تطالب حكومتها بوقف توريد السلاح إلى إسرائيل

مدن إيطالية كبرى تطالب حكومتها بوقف توريد السلاح إلى إسرائيل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت بلديات إيطالية "نابولي وتورينو وبولونيا وفلورنسا وبيزا"، الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل بسبب جرائمها بحق الفلسطينيين.

وقالت البلديات الكبرى في إيطاليا: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل، ردا على المجازر الإسرائيلية المستمرة، خاصة بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة، ودعمًا للحقوق الفلسطينية واستجابة لنداء حركة المقاطعة (BDS)، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).

إلى ذلك، دعت مجموعة (BDS إيطاليا)، جميع الإدارات المحلية الإيطالية، لأن تحذو حذو مجالس مدن بولونيا وفلورينسا وسان جوليانو، وأن يدعموا اقتراحات مماثلة تدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والإيطالي.

وأكدت أن القضية، ليست قضية تضامن، فحسب، بل يتعلق الأمر بالتزامات إيطاليا القانونية بوقف المساعدة في ارتكاب الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وتبنت الاشتراكية الدولية التي تضم أكثر من 140 حزبا سياسيا، بما في ذلك 35 حزبا حاكما، حركة المقاطعة BDS ودعت لفرض حظر عسكري شامل على إسرائيل.

وتعتبر إيطاليا موردا رئيسيا للأسلحة الإسرائيلية، وتحافظ على أنشطة عسكرية وأبحاث استخباراتية قوية معها.

 ووفقا لشبكة نزع السلاح الإيطالية (Italian Disarmament Network)، كانت إيطاليا في عام 2014 أكبر مُصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل.

أخبار ذات صلة

الأحزاب الرئيسية تُقر بهزيمتها في انتخابات باكستان أمام عمران خان

الأحزاب الرئيسية تُقر بهزيمتها في انتخابات باكستان أمام عمران خان

نواب في الائتلاف الحكومي يدعمون تغيير (قانون القومية) بسبب الدروز

نواب في الائتلاف الحكومي يدعمون تغيير (قانون القومية) بسبب الدروز

ثلاث نساء يؤكدن تلقيهن المال لقاء التستر على علاقتهن بترامب

ثلاث نساء يؤكدن تلقيهن المال لقاء التستر على علاقتهن بترامب

ترامب يسعى لتشكيل (ناتو عربي) ضد إيران

ترامب يسعى لتشكيل (ناتو عربي) ضد إيران

رئيس الفلبين يقر قانون الحكم الذاتي لمنطقة مسلمة مضطربة

رئيس الفلبين يقر قانون الحكم الذاتي لمنطقة مسلمة مضطربة

أوروبا تشهد موجات حر غير مسبوقة

أوروبا تشهد موجات حر غير مسبوقة

العالم يشهد ظواهر كونية فريدة.. خسوف القمر الدموي.. والمريخ يقترب من الأرض

العالم يشهد ظواهر كونية فريدة.. خسوف القمر الدموي.. والمريخ يقترب من الأرض

كوريا الشمالية تسلم الولايات المتحدة رفات جنود أمريكيين قتلوا بالحرب الكورية

كوريا الشمالية تسلم الولايات المتحدة رفات جنود أمريكيين قتلوا بالحرب الكورية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مصرع 5 مواطنين وإصابة 198 آخرين بحوادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 5 مواطنين وإصابة 198 آخرين بحوادث سير الأسبوع الماضي

إصابة مصور تلفزيون فلسطين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة مصور تلفزيون فلسطين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

تنفيذية المنظمة تبدأ العمل مع سوريا وأونروا لإعادة إعمار المخيمات الفلسطينية

تنفيذية المنظمة تبدأ العمل مع سوريا وأونروا لإعادة إعمار المخيمات الفلسطينية

وزارة الصحة بغزة تبدأ حملة تطعيم حجاج بيت الله الحرام

وزارة الصحة بغزة تبدأ حملة تطعيم حجاج بيت الله الحرام

الخطيب: الاحتلال اختار موعدًا مهمًا من أجل الاعتداء على الأقصى

الخطيب: الاحتلال اختار موعدًا مهمًا من أجل الاعتداء على الأقصى

المؤسسات الحقوقية تطالب بإدراج اسرائيل على قائمة العار

المؤسسات الحقوقية تطالب بإدراج اسرائيل على قائمة العار

توقعات بوصول سفن كسر الحصار لقطاع غزة مساء الأحد

توقعات بوصول سفن كسر الحصار لقطاع غزة مساء الأحد

الخارجية: على المجتمع الدولي أن يوقف معاييره التمييزية المزدوجة

الخارجية: على المجتمع الدولي أن يوقف معاييره التمييزية المزدوجة

منوعات

ماذا قالت جوليا بطرس عن &#34;غزة&#34; و&#34;عهد التميمي&#34; خلال حفلها بالأردن؟

ماذا قالت جوليا بطرس عن "غزة" و"عهد التميمي" خلال حفلها بالأردن؟

فيديو: نصيحة دكتور مجدي يعقوب لطبيب محمد شرف التي لم ينفذها

فيديو: نصيحة دكتور مجدي يعقوب لطبيب محمد شرف التي لم ينفذها

تعمل بغطاء الدين.. &#34;نيكسيوم&#34; شبكة دعارة بأجساد نجمات هوليود

تعمل بغطاء الدين.. "نيكسيوم" شبكة دعارة بأجساد نجمات هوليود

أشهر الايفيهات.. 5 مقاطع للراحل محمد شرف ظلت عالقة في عقول المشاهدين

أشهر الايفيهات.. 5 مقاطع للراحل محمد شرف ظلت عالقة في عقول المشاهدين

لا تمانع العلاقات بين الرجال والنساء..حقائق عن النجمة العالمية ديمي لوفاتو ستصدمك

لا تمانع العلاقات بين الرجال والنساء..حقائق عن النجمة العالمية ديمي لوفاتو ستصدمك

شاهد:فاطمة الصفي كما لم ترونها من قبل.. وهذا رأيها المثير للجدل بالحجاب

شاهد:فاطمة الصفي كما لم ترونها من قبل.. وهذا رأيها المثير للجدل بالحجاب

شاهد شكل &#34; شفاه &#34; نادين الراسي الحقيقة بعد إفراغهما من &#34;الفيلر&#34;

شاهد شكل " شفاه " نادين الراسي الحقيقة بعد إفراغهما من "الفيلر"

هل انفصلت حليمة بولند عن زوجها بعد نشرها هذه الصورة &#34;المثيرة&#34;؟

هل انفصلت حليمة بولند عن زوجها بعد نشرها هذه الصورة "المثيرة"؟

وصية صادمة لـ&#34;هياتم&#34; بخصوص عزائها

وصية صادمة لـ"هياتم" بخصوص عزائها

الشرطة الفرنسية تكشف رسمياً سبب وفاة الممثلة السورية مي سكاف

الشرطة الفرنسية تكشف رسمياً سبب وفاة الممثلة السورية مي سكاف

عربي

إحالة البلتاجي والعريان وحجازي وآخرين للمفتي بقضية (فض اعتصام رابعة)

إحالة البلتاجي والعريان وحجازي وآخرين للمفتي بقضية (فض اعتصام رابعة)

جنبلاط يُهاجم الأسد: تريد إجبار الشبان الدروز على القتال في الحرب السورية

جنبلاط يُهاجم الأسد: تريد إجبار الشبان الدروز على القتال في الحرب السورية

الحكومة الأردنية تدين استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

الحكومة الأردنية تدين استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

شاهد: تنظيم الدولة ينشر صوراً لـ 14 امرأة اختطفها من السويداء السورية

شاهد: تنظيم الدولة ينشر صوراً لـ 14 امرأة اختطفها من السويداء السورية