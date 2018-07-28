إصابة مصور تلفزيون فلسطين خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب، عصر اليوم السبت، مصور (تلفزيون فلسطين) الزميل لؤي سمحان خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية.وقالت الوكالة الرسمية (وفا): إن سمحان أصيب في ساقه، وأن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الإسعاف التي تقله ومنعتها من التوجه إلى مركز القرية حيث يوجد مركز إسعاف لعلاجه، كما احتجز جنود الاحتلال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عبد الإله الأتيري الذي حاول مساعدة المصاب سمحان.