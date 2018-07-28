وزارة الصحة بغزة تبدأ حملة تطعيم حجاج بيت الله الحرام
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة لكافة حجاج بيت الله الحرام من المحافظات الجنوبية، عن بدء حملة التطعيم لهم اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 29/7 وحتى يوم الخميس 2/8 خلال الدوام الرسمي للمراكز والعيادات المخصصة لهذا الغرض.
وقالت الوزارة: إنه تم تخصيص المراكز التالية لاستقبال حجاج قطاع غزة وهي:
محافظة الشمال: يخصص مركز شهداء جباليا
محافظة غزة: يخصص كل من مركز شهداء الدرج ومركز شهداء الشاطئ
المحافظة الوسطى: مركز صحي دير البلح
محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس
محافظة رفح: مركز شهداء رفح.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة لكافة حجاج بيت الله الحرام من المحافظات الجنوبية، عن بدء حملة التطعيم لهم اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 29/7 وحتى يوم الخميس 2/8 خلال الدوام الرسمي للمراكز والعيادات المخصصة لهذا الغرض.
وقالت الوزارة: إنه تم تخصيص المراكز التالية لاستقبال حجاج قطاع غزة وهي:
محافظة الشمال: يخصص مركز شهداء جباليا
محافظة غزة: يخصص كل من مركز شهداء الدرج ومركز شهداء الشاطئ
المحافظة الوسطى: مركز صحي دير البلح
محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس
محافظة رفح: مركز شهداء رفح.
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