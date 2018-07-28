شؤون فلسطينية

وزارة الصحة بغزة تبدأ حملة تطعيم حجاج بيت الله الحرام

وزارة الصحة بغزة تبدأ حملة تطعيم حجاج بيت الله الحرام
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة لكافة حجاج بيت الله الحرام من المحافظات الجنوبية، عن بدء حملة التطعيم لهم اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 29/7 وحتى يوم الخميس 2/8 خلال الدوام الرسمي للمراكز والعيادات المخصصة لهذا الغرض.

وقالت الوزارة: إنه تم تخصيص المراكز التالية لاستقبال حجاج قطاع غزة وهي:

محافظة الشمال: يخصص مركز شهداء جباليا

محافظة غزة: يخصص كل من مركز شهداء الدرج ومركز شهداء الشاطئ

 المحافظة الوسطى: مركز صحي دير البلح

 محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس

 محافظة رفح: مركز شهداء رفح.

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