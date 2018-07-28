وزارة الصحة بغزة تبدأ حملة تطعيم حجاج بيت الله الحرام

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة لكافة حجاج بيت الله الحرام من المحافظات الجنوبية، عن بدء حملة التطعيم لهم اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 29/7 وحتى يوم الخميس 2/8 خلال الدوام الرسمي للمراكز والعيادات المخصصة لهذا الغرض.وقالت الوزارة: إنه تم تخصيص المراكز التالية لاستقبال حجاج قطاع غزة وهي:محافظة الشمال: يخصص مركز شهداء جباليامحافظة غزة: يخصص كل من مركز شهداء الدرج ومركز شهداء الشاطئالمحافظة الوسطى: مركز صحي دير البلحمحافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونسمحافظة رفح: مركز شهداء رفح.