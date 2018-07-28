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طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد
معبر رفح "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، يوم غد الأحد 28 تموز/ يوليو 2018، سيكون للحافلات: (المتبقي من الحافلة الثانية والحافلتان الثالثة والرابعة) من كشف (7/25).

ودعت الداخلية المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة إلى التواجد اليوم الساعة 7:00 صباحًا، في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، داعية كذلك، لضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، والأبناء المرفقين مع أمهاتهم ضرورة إحضار توكيل رسمي من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

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