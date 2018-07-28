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شؤون فلسطينية

توقعات بوصول سفن كسر الحصار لقطاع غزة مساء الأحد

توقعات بوصول سفن كسر الحصار لقطاع غزة مساء الأحد
احدى سفن كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن سفن كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة (العودة، حرية، وفلسطين) تسير وفقاً للخطة والبرنامج الزمني لها، متوقعاً وصولها شواطئ غزة مساء الأحد أو صباح الاثنين.

وقال بيراوي في بيان صدر عنه اليوم السبت: إن "السفن تخطت الحدود المصرية تجاه الشرق، ونأمل أن تتكلل مساعيها بالنجاح والوصول لشواطئ غزة".

وناشد بيراوي كل المنظمات الحقوقية والدولية ببذل جهدها العملي والحقيقي للحيلولة دون الاعتداءات الإسرائيلي على السفن التي لا تحمل سوى نشطاء دوليين سلميين، وبعض الأدوية والمساعدات الرمزية للقطاع الصحي.

وأضاف "اللجنة الدولية لكسر الحصار تحالف أسطول الحرية خاطبوا وزراء خارجية الدول الذين لهم رعايا مشاركين في سفن كسر الحصار عن غزة للتدخل لضمان وصول السفن الى شواطئ غزة، وحماية رعاياهم".

وجدد بيراوي التأكيد أن جميع من على متن هذه السفن الصغيرة يتمتعون بصحة جيدة ومعنويات عالية، ويتطلعون إلى لحظة الوصول لغزة.

ويوجد عل السفن 40 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من حوالي 15 دولة، بما في ذلك الفريق الإعلامي ومنهم مراسلي قناة الجزيرة وقناة برس تي في.

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