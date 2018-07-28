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436 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بالنصف الأول من عام 2018

436 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بالنصف الأول من عام 2018
رام الله - دنيا الوطن
حققت مجموعة البنك العربي نمواً في الأرباح بنسبة 5% للنصف الاول من العام 2018، وبلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 436 مليون دولار امريكي مقارنة مع 415.2 مليون دولار امريكي لنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت الارباح قبل الضرائب 582 مليون دولار وبنسبة نمو 6.4%، ما يعزز قدرة البنك بالوصول إلى أفضل مستويات الاداء واستمراره في تحقيق الارباح وتعزيز مركزه المالي حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 8.2 مليار دولار أمريكي كما في نهاية حزيران 2018.

وحققت المجموعة نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 13% لتصل إلى 668.5 مليون دولار امريكي، في حين نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3% لتصل إلى 25.5 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع 24.7 مليار دولار أمريكي كما في نهاية النصف الاول عام 2017، وبلغت ودائع العملاء 33 مليار دولار امريكي كما في 30 حزيران 2018.

وفي تعليقه على النتائج الايجابية للبنك، أشاد صبيح المصري رئيس مجلس الادارة بالأداء المتميز لمجموعة البنك العربي في تحقيق أفضل النتائج مؤكداً قدرة البنك على التعامل والتأقلم مع المستجدات والمتغيرات نتيجة لاعتماد مجموعة البنك العربي على اسس مصرفية متينة، بالإضافة لسياساته الائتمانية الحصيفة والمحافظة.

ومن جهته، أوضح نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك استطاع ان ينمو بالأرباح التشغيلية بنسبة 13% لتصل إلى 668.5 مليون دولار من خلال كفاءة توظيفاته والتنوع في منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها، حيث نمت صافي الفوائد المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية لتصل إلى 634.3 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 12% بالإضافة إلى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية.

واكد السيد نعمه صباغ على متانة المركز المالي للبنك نتيجة استمرار البنك في الحفاظ على معدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 71.6% بالإضافة إلى جودة محفظة التسهيلات الائتمانية والاحتفاظ بمعدل تغطية وصل إلى أكثر من 100%، واحتفاظه بقاعدة رأسمالية قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.4%.

وختاما، أشار المصري إلى ثقته الكبيرة في مواصلة البنك لأدائه الناجح وقدرته على التعامل مع كافة المستجدات بكفاءة وحرفية تحقيقا لتطلعات مساهميه وتلبية لاحتياجات عملائه على امتداد المنطقة.

وتجدر الاشارة هنا إلى أن البنك العربي حصل على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2018، وللعام الثالث على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) – نيويورك، إلى جانب جائزة بنك العام في الشرق الأوسط 2017 من مجلة ذا بانكر (The Banker)، التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز العالمية ومقرها لندن.

ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

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