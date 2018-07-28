الشرطة تضبط كمية من المخدرات في الخليل

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم كمية من المواد المخدرة كانت بحوزة أحد الأشخاص داخل مركبتة في بلدة بني نعيم قضاء الخليل .وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وخلال عمل دوريات مركز شرطة بني نعيم في الشارع العام لفحص المركبات , فقد تم إيقاف إحدى المركبات من أجل فحصها وبدى على سائقها الخوف والريبة وحاول الفرار من أمام الحاجز , إلا أن الشرطة تمكنت من السيطرة عليه " .وأضاف البيان بانه وخلال تفتيش المركبة عثرت الشرطة بداخلها على كمية منالمواد المخدرة كانت عبارة عن مادة الماريجوانا بلغت من الوزن 140 غرام , بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه المخدرات وإلقاء القبض على سائق المركبة وتحويلهلشرطة مكافحة المخدرات , والذي افاد خلال سماع أقواله بحيازته هذه الكمية من المخدرات بقصد ترويجها .هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه لعرضه على النيابة العامة المختصة حسب الأصول .