إحالة البلتاجي والعريان وحجازي وآخرين للمفتي بقضية (فض اعتصام رابعة)

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة كل من: محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، وعبد الرحمن البر، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعمرو ذكي، وآخرين، إلى فضيلة المفتي بقضية (فض اعتصام رابعة العدوية)، والتأجيل لجلسة 8 أيلول/ سبتمبر للنطق بالحكم.صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وبحضور محمد سيف، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ووليد رشاد، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حالياً" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.