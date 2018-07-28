استشهد بملابس العيد وطلب نقود لشراء شاورما..والدة "أمير النمرة" تكشف اللحظات الأخيرة ومرضه الخطير





حيث كشفت والدة أمير أن طفلها كان يُعاني من ثقب في القلب، ذلك العيب الخلقي لم يزعجه بقدر ما أزعجه خوف والدته عليه.





تقول والدة أمير في لقاء مع صحيفة الرسالة: "حين كان يخرج للعب الكرة كنت أنهره خوفاً عليه، لكنه كان يغضب ويقول لي أنه قوي ويطلب مني التوقف عن تذكيره بثقب القلب".





واستذكرت الوالدة المكلومة كم كان أمير شاباً خلوقاً ومطيعاً لها، وسردت ماحدث يوم استشهاده، فقالت: "كان هو ولؤي كحيل يدرسان سوياً، ثم طلب مني النقود لشراء شاورما، وخرج يومها مستعجلاً على غير عادته، حتى أن جدته سألته لماذا لم تُسرح شعرك كالعادة، فأجابها بأنه مستعجل".





واستطردت والدة أمير لحظة سماعها للقصف الإسرائيلي: "اتصلت فوراً على أمير وكان جواله مُغلق، شعرت أن هناك خطباً ما، إلى أن شاهدت عمته الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل فصرخت وسألتني هل هذا أمير أم لا؟ فشاهدت الصورة وعرفت أنه ابني، استشهد وهو يرتدي بلوزة العيد ذات اللون الأخضر".









رام الله - دنيا الوطنلم يلتئم جرح والدة الطفل الشهيد أمير النمرة بعد، فطفلها الذي لم يقتله مرضه، قتله صاروخ إسرائيلي مُتخبط لا يعرف وجهته.