"المشروبات الوطنية" تُجدد رعايتها للمدرسة الكروية لنادي شباب أبو ديس



وجرى حفل توقيع الاتفاقية، في مقر الشركة الكائن في بيتونيا، بحضور مدير عام شركة المشروبات الوطنية، السيد عماد الهندي، ورئيس نادي شباب أبو ديس زياد بحر، وعلي حلبية، أمين سر النادي، وأمين صندوق النادي، ناصر أبو هلال إلى جانب السيد علاء عيساوي، ممثلاً عن شركة المشروبات الوطنية.



وأثنى الهندي على شراكة المشروبات الوطنية مع نادي شباب أبو ديس الرياضي، خلال السنوات الست الماضية، مشيداً بدور النادي والقائمين عليه في رعايته لتطوير مواهب الأطفال والأشبال الكروية، مؤكداً على أن الشركة ستواصل دعم ورعاية مختلف الأندية الرياضية المحلية والمدارس الكروية في مختلف محافظات الوطن، وخاصة التي تولي الاهتمام بالفئات الشابة لتعزيز مكانتها على المستوى الرياضي وبين الفرق الرياضية الأخرى.



وأكد الهندي أنه بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يشهدها القطاع الخاص، إلا أن الشركة ما زالت تقدم الدعم لمختلف المؤسسات الرياضية والتعليمية والمجتمعية التي تقدم برامج لتطوير الشباب على المستويات كافة، وخصوصاً في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الشاب.



من جهته، عبر بحر عن شكره لشركة المشروبات الوطنية، لتجديد الرعاية للنادي هذا العام، مؤكداً أن دعم الشركة للنادي، ترك أثراً ملموساً على مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الرياضة، التي يقدمها للفرق، التي تشارك في البطولات مع الفرق الأخرى.

رام الله - دنيا الوطنجددت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي، رعايتها للمدرسة الكروية التابعة لنادي شباب أبو ديس الرياضي، للعام السادس على التوالي، من حيث توفير الشركة كافة المستلزمات والمعدات الرياضية اللازمة للتدريب.