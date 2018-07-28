شؤون فلسطينية

صور: جماهير خانيونس ورفح تُشيّع جثماني الشهيدين غازي أبو مصطفى ومجدي السطري

صور: جماهير خانيونس ورفح تُشيّع جثماني الشهيدين غازي أبو مصطفى ومجدي السطري
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، جثمان الشهيد غازي محمد أبو مصطفى (43 عاماً) اليوم السبت، إلى مثواه الأخير.

يشار إلى أن المواطن أبو مصطفى، استشهد متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة أمس الجمعة، والتي حملت اسم (أطفالنا الشهداء).

وفي السياق، فقد شيعت جماهير مدينة رفح، جثمان الشهيد الطفل مجدي رمزي كمال السطري (12 عاماً)، الذي استشهد برصاص الاحتلال في الرأس، بنفس اليوم.


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