منظمة التحرير تُرحب بقرار الأمم المتحدة تعيين خبراء مستقلين للتحقيق بانتهاكات الاحتلال

رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تعيين ثلاثة خبراء مستقلين لعضوية لجنة التحقيق الخاصة بالانتهاكات "الإسرائيلية" التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، وخصوصاً في قطاع غزة.





وقال أحمد التميمي، عضو لجنة تنفيذية مجلس المقاطعة، ورئيس دائرة حقوق الإنسان، والمجتمع المدني في المنظمة: إن هذا القرار هو خطوة عملية متقدمة ومهمة على صعيد جهود الأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومحاسبته على خروقاته المستمرة للقانون الدولي والإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان، مؤكداَ على ضرورة الإسراع في إجراءات التحقيق، وتسهيل عمل أعضاء اللجنة، الذين يشهد لهم بالكفاءة والاستقلالية والموضوعية.





وأكد، أن منظمة التحرير، ستقدم كل الدعم والمساندة للجنة التحقيق، وستضع كل إمكانياتها تحت تصرف اللجنة لتحقيق أهدافها ومساعيها، معلناً أن منظمة التحرير الفلسطينية، ستظل مستمرة في مساعيها القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية؛ لمحاسبة الاحتلال، وعقابه على جرائمه، وصولاً إلى إجباره على دفع ثمن احتلاله.

رام الله - دنيا الوطن