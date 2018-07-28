شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تُرحب بقرار الأمم المتحدة تعيين خبراء مستقلين للتحقيق بانتهاكات الاحتلال

منظمة التحرير تُرحب بقرار الأمم المتحدة تعيين خبراء مستقلين للتحقيق بانتهاكات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، بقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تعيين ثلاثة خبراء مستقلين لعضوية لجنة التحقيق الخاصة بالانتهاكات "الإسرائيلية" التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، وخصوصاً في قطاع غزة.

وقال أحمد التميمي، عضو لجنة تنفيذية مجلس المقاطعة، ورئيس دائرة حقوق الإنسان، والمجتمع المدني في المنظمة: إن هذا القرار هو خطوة عملية متقدمة ومهمة على صعيد جهود الأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومحاسبته على خروقاته المستمرة للقانون الدولي والإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان، مؤكداَ على ضرورة الإسراع في إجراءات التحقيق، وتسهيل عمل أعضاء اللجنة، الذين يشهد لهم بالكفاءة والاستقلالية والموضوعية.

وأكد، أن منظمة التحرير، ستقدم كل الدعم والمساندة للجنة التحقيق، وستضع كل إمكانياتها تحت تصرف اللجنة لتحقيق أهدافها ومساعيها، معلناً أن منظمة التحرير الفلسطينية، ستظل مستمرة في مساعيها القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية؛ لمحاسبة الاحتلال، وعقابه على جرائمه، وصولاً إلى إجباره على دفع ثمن احتلاله.

أخبار ذات صلة

الشرطة تضبط كمية من المخدرات في الخليل

الشرطة تضبط كمية من المخدرات في الخليل

&#34;الميزان&#34; يُطالب مدعي الجنائية الدولية بالتحقيق بقتل متظاهري غزة

"الميزان" يُطالب مدعي الجنائية الدولية بالتحقيق بقتل متظاهري غزة

جوائز بحثية وبرامج توأمة مع جامعات دولية للنهوض بواقع الدراسات العليا بالأزهر

جوائز بحثية وبرامج توأمة مع جامعات دولية للنهوض بواقع الدراسات العليا بالأزهر

استشهد بملابس العيد وطلب نقود لشراء شاورما..والدة &#34;أمير النمرة&#34; تكشف اللحظات الأخيرة ومرضه الخطير

استشهد بملابس العيد وطلب نقود لشراء شاورما..والدة "أمير النمرة" تكشف اللحظات الأخيرة ومرضه الخطير

&#34;المشروبات الوطنية&#34; تُجدد رعايتها للمدرسة الكروية لنادي شباب أبو ديس

"المشروبات الوطنية" تُجدد رعايتها للمدرسة الكروية لنادي شباب أبو ديس

صور: جماهير خانيونس ورفح تُشيّع جثماني الشهيدين غازي أبو مصطفى ومجدي السطري

صور: جماهير خانيونس ورفح تُشيّع جثماني الشهيدين غازي أبو مصطفى ومجدي السطري

الخضري: الاحتلال يمنع دخول أكثر من 3000 شاحنة بضائع لغزة

الخضري: الاحتلال يمنع دخول أكثر من 3000 شاحنة بضائع لغزة

والد عهد التميمي: ننتظرها بشوق وفرح.. هكذا ستكون مراسم استقبالها غداً الأحد

والد عهد التميمي: ننتظرها بشوق وفرح.. هكذا ستكون مراسم استقبالها غداً الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط كمية من المخدرات في الخليل

الشرطة تضبط كمية من المخدرات في الخليل

&#34;الميزان&#34; يُطالب مدعي الجنائية الدولية بالتحقيق بقتل متظاهري غزة

"الميزان" يُطالب مدعي الجنائية الدولية بالتحقيق بقتل متظاهري غزة

جوائز بحثية وبرامج توأمة مع جامعات دولية للنهوض بواقع الدراسات العليا بالأزهر

جوائز بحثية وبرامج توأمة مع جامعات دولية للنهوض بواقع الدراسات العليا بالأزهر

&#34;المشروبات الوطنية&#34; تُجدد رعايتها للمدرسة الكروية لنادي شباب أبو ديس

"المشروبات الوطنية" تُجدد رعايتها للمدرسة الكروية لنادي شباب أبو ديس

صور: جماهير خانيونس ورفح تُشيّع جثماني الشهيدين غازي أبو مصطفى ومجدي السطري

صور: جماهير خانيونس ورفح تُشيّع جثماني الشهيدين غازي أبو مصطفى ومجدي السطري

منظمة التحرير تُرحب بقرار الأمم المتحدة تعيين خبراء مستقلين للتحقيق بانتهاكات الاحتلال

منظمة التحرير تُرحب بقرار الأمم المتحدة تعيين خبراء مستقلين للتحقيق بانتهاكات الاحتلال

الخضري: الاحتلال يمنع دخول أكثر من 3000 شاحنة بضائع لغزة

الخضري: الاحتلال يمنع دخول أكثر من 3000 شاحنة بضائع لغزة

الأُطر الصحفية بغزة تدعو لمقاطعة مؤتمرات &#34;ماتياس شمالي&#34; الصحفية

الأُطر الصحفية بغزة تدعو لمقاطعة مؤتمرات "ماتياس شمالي" الصحفية

منوعات

ماذا قالت جوليا بطرس عن &#34;غزة&#34; و&#34;عهد التميمي&#34; خلال حفلها بالأردن؟

ماذا قالت جوليا بطرس عن "غزة" و"عهد التميمي" خلال حفلها بالأردن؟

فيديو: نصيحة دكتور مجدي يعقوب لطبيب محمد شرف التي لم ينفذها

فيديو: نصيحة دكتور مجدي يعقوب لطبيب محمد شرف التي لم ينفذها

تعمل بغطاء الدين.. &#34;نيكسيوم&#34; شبكة دعارة بأجساد نجمات هوليود

تعمل بغطاء الدين.. "نيكسيوم" شبكة دعارة بأجساد نجمات هوليود

أشهر الايفيهات.. 5 مقاطع للراحل محمد شرف ظلت عالقة في عقول المشاهدين

أشهر الايفيهات.. 5 مقاطع للراحل محمد شرف ظلت عالقة في عقول المشاهدين

لا تمانع العلاقات بين الرجال والنساء..حقائق عن النجمة العالمية ديمي لوفاتو ستصدمك

لا تمانع العلاقات بين الرجال والنساء..حقائق عن النجمة العالمية ديمي لوفاتو ستصدمك

شاهد:فاطمة الصفي كما لم ترونها من قبل.. وهذا رأيها المثير للجدل بالحجاب

شاهد:فاطمة الصفي كما لم ترونها من قبل.. وهذا رأيها المثير للجدل بالحجاب

شاهد شكل &#34; شفاه &#34; نادين الراسي الحقيقة بعد إفراغهما من &#34;الفيلر&#34;

شاهد شكل " شفاه " نادين الراسي الحقيقة بعد إفراغهما من "الفيلر"

هل انفصلت حليمة بولند عن زوجها بعد نشرها هذه الصورة &#34;المثيرة&#34;؟

هل انفصلت حليمة بولند عن زوجها بعد نشرها هذه الصورة "المثيرة"؟

وصية صادمة لـ&#34;هياتم&#34; بخصوص عزائها

وصية صادمة لـ"هياتم" بخصوص عزائها

الشرطة الفرنسية تكشف رسمياً سبب وفاة الممثلة السورية مي سكاف

الشرطة الفرنسية تكشف رسمياً سبب وفاة الممثلة السورية مي سكاف

عربي

إحالة البلتاجي والعريان وحجازي وآخرين للمفتي بقضية (فض اعتصام رابعة)

إحالة البلتاجي والعريان وحجازي وآخرين للمفتي بقضية (فض اعتصام رابعة)

جنبلاط يُهاجم الأسد: تريد إجبار الشبان الدروز على القتال في الحرب السورية

جنبلاط يُهاجم الأسد: تريد إجبار الشبان الدروز على القتال في الحرب السورية

الحكومة الأردنية تدين استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

الحكومة الأردنية تدين استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى

اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء صفحة (فيسبوك) للموارنة في لبنان

اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء صفحة (فيسبوك) للموارنة في لبنان