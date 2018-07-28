والد عهد التميمي: ننتظرها بشوق وفرح.. هكذا ستكون مراسم استقبالها غداً الأحد



وفي السياق، أوضح التميمي، أنه سيتم انتظارهما عند حاجز جبارة بمدينة طولكرم، ومن ثم الانتقال إلى ضريح الشهيد ياسر عرفات، ووضع إكليل من الزهور، ومن ثم سيعقد مؤتمر صحفي عند الساعة الرابعة عصراً، ومن ثم سيتم استقبال المواطنين، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مهرجان مركزي يوم 4 آب/

أغسطس.

خاص دنيا الوطنمن المقرر، أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غداً الأحد، عن الأسيرة عهد التميمي، ووالدتها ناريمان، بعد اعتقال دام ثمانية أشهر في السجون الإسرائيلية.وتعقيباً على ذلك، قال باسم التميمي، والد عهد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إن الاحتلال ليس قدرنا، وإنه سيزول عن حياتنا اليومية، وسنبقى نقاوم، فلا يمكن الرد عليه سوى عن طريق المقاومة".وأضاف: "ننتظر عهد بشوق وفرح، ونتمنى أن تتكلل الفرحة الكبرى بزوال الاحتلال الإسرائيلي، وأن نتخلص من انتظار أبنائنا في السجون الإسرائيلية".